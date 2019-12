Ce scrie presa din Ungaria dupa infrangerea cu Romania

Ziare.

Jurnalistii maghiari considera ca diferenta a fost facuta in momentul in care Tomas Ryde a hotarat sa scoata portarul si sa joace faza ofensiva in 7 contra 6."Ungaria a ratat calificarea in ultimele secunde si va trebui sa ne multumim cu Cupa Presedintelui...", scrie Nemzeti Sport "Romanii pareau la pamant in prima repriza, insa in partea secunda ofensiva noastra a devenit inexacta, iar romanii au scos portarul si a inceput un meci nou, castigat in ultimele secunde de Romania", continua sursa citata.Romania s-a calificat, vineri, in faza urmatoare a Campionatului Mondial de handbal feminin, dupa o revenire senzationala in meciul cu Ungaria."Tricolorele" au fost conduse cu 6 goluri la pauza, insa au facut o repriza secunda incredibila si s-au impus cu 28-27 (10-16).Golul victoriei a fost reusit de Cristina Neagu la ultima faza, dintr-o lovitura de la 7 metri.Vezi si: Situatia finala in grupa Romaniei de la Campionatul Mondial de handbal feminin: Ce urmeaza pentru "tricolore"