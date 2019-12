Ce spune antrenoarea Ungariei inaintea meciului decisiv cu Romania de la Mondialul de handbal feminin

Ziare.

com

Siti a afirmat ca maghiarele trebuie doar s-o blocheze pe Cristina Neagu si este increzatoare ca fetele noastre nu vor castiga."Stim care este solutia pentru a rapune Romania. Practic, trebuie sa o blocam pe Neagu om la om. Ma astept la un meci foarte, foarte dificil, stim care este miza lui.Trebuie sa transpiram serios, sa muncim din greu, sa jucam cu inima si vom reusi sa ne calificam. Poarta a mers foarte bine si poate fi un plus", a spus Beata Siti dupa ultimul antrenament al maghiarelor.Partida dintre Romania si Ungaria va avea loc vineri, de la ora 12:00, in direct pe Ziare.com.Pentru a se califica in grupele principale, echipa noastra este obligata sa castige.La egalitate, Ungaria se califica in grupa principala datorita golaverajului mai bun.C.S.