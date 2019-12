Cotele la pariuri pentru castigatoarea Mondialului de handbal: Cine e mare favorita si cu ce sanse e vazuta Romania

Ziare.

com

In opinia bookmakerilor, mare favorita la castigarea turneului final ce are loc zilele acestea in Japonia este reprezentativa Norvegiei, avand cota 2.40 la un succes.Rusia se afla pe pozitia secunda, cu cota 3.75, iar campioana en-titre Franta ocupa ultimul loc de pe podium, cu cota 4.30.Reprezentativa Romaniei, care are nevoie de o victorie vineri cu Ungaria pentru a se califica in faza urmatoare a competitiei, e vazuta cu sansa a 14-a, avand cota 200.00!1. Norvegia 2.402. Rusia 3.753. Franta 4.304. Spania 12.005. Muntenegru 15.00-. Coreea de Sud 15.007. Olanda 17.00-. Suedia 17.009. Germania 40.0010. Danemarca 50.00Campionatul Mondial de handbal feminin se desfasoara in Japonia, in perioada 30 noiembrie - 15 decembrie.I.G.