Cristina Neagu a rabufnit in timpul jocului cu Kazahstan

Menajata in vederea meciurilor cu Muntenegru si Ungaria, cea mai buna handbalista din lume a facut semne disperate de pe banca.Cristina a tipat la coechipierele sale, iar apoi, la time-out, le-a dat indicatii pretioase, pentru a evita o rusine istorica impotriva modestei nationale asiatice. Echipa nationala de handbal feminin a Romaniei a invins greu selectionata Kazahstanului , intr-un joc din cadrul Grupei C a Campionatului Mondial ce are loc in aceasta perioada in Japonia."Tricolorele" au invins nationala asiatica la doar doua goluri diferenta, scor 22-20 (14-11).Pentru Romania urmeaza doua confruntari de foc, decisive pentru calificarea in faza urmatoare, cu Muntenegru (miercuri, de la ora 8) si Ungaria (vineri, de la ora 12).I.G.