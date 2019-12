Cristina Neagu, despre infrangerea Romaniei din meciul cu Muntenegru

Ziare.

com

In pofida esecului, Neagu a declarat ca nu-si pierde speranta inaintea meciului decisiv cu Ungaria."A fost un meci cu multe momente bune si mai putin bune. In final, Muntenegru a castigat; victoria a fost obtinuta la limita in acest meci. Nu sunt multe de spus, sunt mandra de echipa mea, ne-am luptat foarte bine. Jucam din ce in ce mai bine, iar acum toata concentrarea va fi pe meciul cu Ungaria de vineri.Trebuie sa castigam pentru a ne califica in grupele principale. Nu am urmarit foarte mult meciurile lor, insa am incredere ca ne vom impune", a spus Cristina Neagu pentru Gsp. Romania a fost invinsa de Muntenegru la Campionatul Mondial de handbal feminin si tremura serios pentru calificarea in grupa principala.Tricolorele au pierdut o confruntare pe care au avut-o in mana, scor 27-26.Cum Ungaria are un meci usor cu Senegal astazi, Romania are nevoie de victorie in partida cu maghiarele. Egalul nu este o solutie, in conditiile in care golaverajul este criteriul de departajare si stam slab la acest capitol.Partida dintre Romania si Ungaria va avea loc vineri, de la ora 12:00, in direct pe Ziare.com.C.S.