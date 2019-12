Cum au reactionat japonezii dupa bannerul scandalos afisat de fanii maghiari la meciul cu Romania de la Mondialul de handbal feminin

Ziare.

com

Acestia au afisat un banner urias, pe care era trecuta data semnarii Tratatului de la Trianon, 4 iunie 1920, urmat de textul: "Totul inapoi!"In pofida rezistentei fanilor maghiari, organizatorii japonezi au reusit in cele din urma sa scoata bannerul din sala, conform Index.hu Tratatul de la Trianon a fost semnat la data de 4 iunie 1920 intre Puterile Aliate, invingatoare in Primul Razboi Mondial, si Ungaria, in calitate de stat succesor al Imperiului Austro-Ungar, stat invins in Primul Razboi Mondial.A fost semnat pentru a stabili frontierele noului stat Ungaria cu vecinii sai: Austria, Regatul Sarbilor, Croatilor si Slovenilor (stat devenit ulterior Iugoslavia), Romania si Cehoslovacia.Echipa nationala de handbal feminin a Romaniei va intalni Rusia, duminica, in primul meci din Grupa Principala II de la Campionatul Mondial.Partida dintre Romania si Rusia va avea loc duminica, de la ora 8:00 si va fi transmisa in direct de Ziare.com."Tricolorele" vor incepe grupa cu 0 puncte, dupa ce in Grupa C au pierdut meciurile cu Spania si Muntenegru.1. Spania 4p2. Rusia 4p-----------------3. Muntenegru 2p4. Suedia 2p5. Romania 0p6. Japonia 0p*Primele doua clasate vor merge in semifinale.8 decembrieMuntenegru - JaponiaRomania - RusiaSpania - Suedia10 decembrieRusia - MuntenegruSuedia - RomaniaJaponia - Spania11 decembrieRomania - JaponiaMuntenegru - SuediaSpania - RusiaToate meciurile nationalei Romaniei vor fi transmise in direct de site-ul Ziare.com.C.S.