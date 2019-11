Debut de foc pentru Romania la Campionatul Mondial de handbal feminin

Ziare.

Romania, diminuata serios de scandalul de dopaj de la Corona Brasov, echipa care furniza patru jucatoare lotului national, si cu Cristina Neagu la un nivel redus, are o misiune dificila inca din primul meci, programat sambata contra Spaniei (30 noiembrie) in Grupa C, de la Kumamoto si Yatsushiro, dupa care va intalni Senegalul (1 decembrie), Kazahstanul (3 decembrie), Muntenegrul (4 decembrie) si Ungaria (6 decembrie).Primele trei clasate din grupa se califica pentru grupa principala 2 de la Kumamoto (8-11 decembrie), de unde primele doua echipe avanseaza in semifinale (13 decembrie).Finala mare si finala mica au loc pe 15 decembrie la Kumamoto.In ultimele meciuri de pregatire, nationala Romaniei condusa de suedezul Tomas Ryde a invins echipa japoneza Omron (25-23), dar a pierdut apoi categoric cu Olanda (23-32), astfel ca adevaratul potential al tricolorelor urmeaza sa fie dezvaluit abia la jocul cu Spania.Romania a infruntat Spania si in grupe la CM 2017 din Germania, cand s-a impus cu 19-17.La Mondialul din 2017, Franta a castigat medaliile de aur, urmata in clasament de Norvegia, Olanda si Suedia. Romania s-a clasat pe locul 10, iar Spania, prima noastra adversara, pe locul 11. Cele mai multe titluri mondiale le are Rusia (4), urmata de Norvegia (3), URSS (3), RDG (3), in timp ce Romania are in palmares un titlu mondial, doua medalii de argint si una de bronz.Doar castigatoarea titlului mondial obtine biletul direct pentru JO 2020, iar urmatoarele sapte clasate obtin dreptul de a participa la turneele preolimpice. Franta, Brazilia, Coreea de Sud, Angola si Japonia sunt deja calificate, iar daca unele dintre acestea intra in primele opt, cum va fi cel mai probabil cazul campioanei mondiale en titre, atunci echipa de pe locul 9 obtine ultimul bilet la turneele de calificare de anul viitor.Norvegia, Olanda, Serbia, Slovenia, Angola, Cuba;Franta, Danemarca, Germania, Coreea de Sud, Brazilia, Australia;Rusia, Suedia, Japonia, China, Argentina, RD Congo.Bianca Bazaliu, Cristina Laslo, Eliza Buceschi si Daria Bucur sunt jucatoarele de la Corona Brasov care ar fi utilizat terapia cu laser intravenos, ele fiind apoi inlocuite in lotul Romaniei de Patricia Vizitiu, Anca Polocoser si Elena Dache.Denisa Dedu (CSM Bucuresti), Yuliya Dumanska, Diana Ciuca (ambele de la SCM Ramnicu Valcea) - portari; Cristina Florica (SCM Ramnicu Valcea), Ana Maria Iuganu (Gloria Buzau) - extreme stanga; Cristina Neagu, Gabriela Perianu (ambele CSM Bucuresti), Anca Polocoser (Minaur Baia Mare) - interi stanga; Elena Dache (Dunarea Braila), Laura Pristavita (Gloria Bistrita), Madalina Zamfirescu (SCM Ramnicu Valcea) - centri; Patricia Vizitiu (SCM Craiova) - inter dreapta; Aneta Udristioiu (Dunarea Braila), Sonia Seraficeanu (Minaur Baia Mare) - extreme dreapta; Raluca Bacaoanu (SCM Ramnicu Valcea), Lorena Ostase (CSM Slatina), Crina Pintea (CSM Bucuresti) - pivoti.