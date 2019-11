Explicatiile selectionerului Romaniei dupa infrangerea umilitoare de la Campionatul Mondial

Ziare.

com

Ryde sustine ca elevele sale nu au reusit sa atinga nivelul adversarelor si ca au ratat extrem de mult pe fondul lipsei de experienta."Nu am reusit sa jucam atat de rapid pe cat a jucat Spania, am ratat la un moment dat trei sanse la rand, avem o echipa neexperimentata, pentru ca am lasat cateva jucatoare acasa. Spania a reusit sa contracareze toate atacurile noastre.Ne asteapta un nou meci maine, trebuie sa ne revenim si sa fim in forma pentru meciul de maine", a declarat Tomas Ryde la Telekosport. Nationala Romaniei a inceput extrem de prost Mondialul de handbal feminin din Japonia, "tricolorele" fiind umilite de Spania.Ibericele s-au impus cu un categoric 31-16 la capatul unei partide in care Romania practic nu a contat.Urmatoarele partide al nationalei noastre sunt cele cu Senegal (1 decembrie), Kazahstan (3 decembrie), Muntenegru (4 decembrie) si Ungaria (6 decembrie).M.D.