Gheorghe Tadici a gasit vinovatul principal dupa parcursul Romaniei de la Campionatul Mondial de handbal feminin

"Poate sa imi spuna oricine, orice, ca dopaj, cu Neagu, fara Neagu, nu poti sa iei bataie la 17 goluri de la Japonia. Nu stiu ce s-a intamplat, dar eu am tras acest semnal de alarma inca din vara pentru ca din spate nu vine nimeni. Nici la tineret rezultatele nu sunt prea bune si imediat jucatoarele trebuie sa le ia locul celor care sunt acum.Dar, este momentul pentru cei responsabili sa raspunda. Cei care vorbesc pe la colturi in Federatie sa iasa acum in fata. Este momentul. Tomas Ryde a antrenat in ultimii 10 ani doar nationala Romaniei. De bun ce e n-a avut nicio oferta de la cluburi de atata timp. O sa imi spuna lumea ca iar atac, ca ma iau de Ryde, dar unde a antrenat el in ultimii 10 ani? Doar la nationala Romaniei. Nici nu cred ca ar trebui sa se puna problema sa mai ramana", a spus Tadici pentru Fanatik El a mentionat ca nu isi doreste sa mai fie selectioner si a explicat cine ar fi potrivit sa preia nationala."Nu voi accepta sa fiu din nou selectioner. Eu pot sa ajut, asa cum am ajutat atatia ani, dar selectioner nu voi mai fi. In momentul in care am plecat de la nationala aveam doi colaboratori mai tineri si cred ca Bogdan Burcea si Florentin Pera sunt doua nume care ar putea sa conduca nationala Romaniei.Este nevoie de nume care sa poata revitaliza echipa, oameni care au obtinut rezultate. Avem atatia antrenori buni in Romania, cu experienta si cu rezultate", a adaugat Tadici.Amintim ca nationala Romaniei a incheiat turneul final pe locul 12 dupa ce a fost invinsa la scor si de Japonia. C.S.