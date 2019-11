Haos in handbalul romanesc: Jucatoare scoase din lot chiar inaintea plecarii spre Mondiale

Ziare.

Scandalul a debutat dupa ce Agentia Nationala Anti Doping a informat forul condus de Alexandru Dedu ca jucatoarele formatiei Corona Brasov au fost supuse unei proceduri interzisa de reglementarile internationale , mai multe sportive fiind in lotul pentru turneul final.In prima faza s-a decis ca toate jucatoarele de la Corona convocate la nationala sa fie lasate acasa, numai ca Federatia a anuntat apoi ca doar Bianca Bazaliu si Cristina Laslo sunt scoase din lot, Eliza Buceschi si Daria Bucur fiind in continuare convocate.Cu o zi inaintea plecarii spre Japonia, acolo unde va avea loc turneul final, s-a schimbat schimbarea, iar Buceschi si Bucur au fost si ele trimise acasa, dupa cum scrie gsp.ro In locul celor doua a fost convocata in regim de urgenta Elena Dache, de la Dunarea Braila, aceasta ajungand in Bucuresti in ultima clipa si reusind cu greu sa prinda avionul.Dupa modificarile din ultimele zile, selectionerul Tomas Ryde se va baza la Mondiale pe urmatorul lot:Portari: Dedu, Dumanska, Ciuca: Florica, Iuganu: Neagu, Perianu, Polocoser: Pristavita, Zamfirescu, Dache: Vizitiu: Udristoiu, Seraficeanu: Pintea, Bacaoanu, OstaseRomania va debuta pe 30 noiembrie la Mondialul de handbal feminin , impotriva Japoniei, urmand ca apoi sa infrunte Senegal (1 decembrie), Kazahstan (3 decembrie), Muntenegru (4 decembrie) si Ungaria (6 decembrie).