Iata ce se intampla cu antrenorii nationalei de handbal dupa eliminarea Romaniei de la Mondiale

"Secundul" reprezentativei noastre, Costica Buceschi, spune ca staff-ul tehnic va ramane neschimbat pana la finalul turneului preolimpic din primavara anului viitor."Din cate stiu eu, staff-ul tehnic ramane acelasi pana dupa calificarile pentru Jocurile Olimpice", a spus Buceschi la Telekomsport In ceea ce priveste problemele tot mai mari ale nationalei feminine, tehnicianul da vina pe o conjuctura nefavorabila."Nu stiu daca e corect locul 12, dar prin prisma a ceea ce s-a intamplat inainte de a pleca in Japonia, cred ca acolo e normal sa fim. Atat am putut la ora actuala cu jucatoarele cu care am plecat in Japonia. Pristavita s-a accidentat cu un meci inainte, Perianu s-a accidentat inainte de pauza, iar repriza a doua in meciul cu Japonia nu am jucat nici macar cu Perianu.Cu ele am ajuns acolo, pentru ca alte jucatoare care ar fi trebuit sa fie cu noi acolo nu au ajuns si din lista de 28 pe care o aveam noi data nu mai aveam pe nimeni pe cine sa aducem pe postul de inter. Nu stiu daca este un impas. In primul rand trebuie sa asteptam sa vedem ce se intampla cu cazul Corona, dupa care trebuie sa ne facem un calcul pentru cel mai important moment al nationalei, cel din martie, calificarile pentru Jocurile Olimpice. Vom vedea in functie de ceea ce va decide ANAD-ul cu jucatoarele daca vom fi in impas sau nu in perioada urmatoare", a mai spus acesta.Romania a reusit sa treaca de grupele preliminare la Mondialele din Japonia dupa o victorie senzationala cu Ungaria, insa s-a facut de ras in grupele principale cu trei infrangeri umilitoare.Foarte multe voci l-au criticat pe selectionerul Tomas Ryde, solicitand demiterea lui de urgenta, insa Federatia nu a luat nicio decizie.Iar daca Buceschi are dreptate, forul de la Bucuresti ii va permite lui Ryde sa isi duca la bun sfarsit contractul.