LIVE Campionatul Mondial de handbal feminin: Romania vs Kazahstan

Desfasurarea intalnirii:*apasati tasta refresh (F5)/pull down in app. Ziare.com pentru actualizarea paginii*incepe la ora 12:00INFO: In primele doua meciuri, Romania a fost invinsa categoric de Spania (scor 16-31) si a castigat cu Senegal (scor 29-24). De partea cealalta, Kazahstan a pierdut cu Ungaria (scor 15-39) si Muntenegru (scor 21-30).Campionatul Mondial de handbal feminin are loc in Japonia, in perioada 30 noiembrie - 15 decembrie.