LIVE ACUM Campionatul Mondial de handbal feminin: Romania vs Ungaria

Romania - Ungaria 2-7

*apasati tasta refresh (F5)/pull down in app. Ziare.com pentru actualizarea paginiimin.11 - Cristina Neagu marcheaza de la 7 metri.min.11 - Inca un gol in contul maghiarelor.Reamintim ca Romania are nevoie de victorie pentru a se califica in faza urmatoare a competitiei. Pentru Ungaria e bun si un rezultat de egalitate, gratie golaverajului superior.min.9 - Tomori duce scorul al 6-1 in favoarea unguroaicelor.min.8 - Marcam in sfarsit un gol, prin Gabriela Perianu.min.7 - Inceput dezastruos de meci pentru Romania, condusa cu 5-0 de Ungaria, care are 5 goluri din 5 aruncari.min.6 - Ungaria inscrie de la 7 metri, iar selectionerul Romaniei solicita un time-out.min.4 - "Tricolorele" n-au gasit inca drumul spre gol, in timp ce Ungaria se desprinde deja la 3-0.min.3 - 2-0 pentru Ungaria.min.2 - Maghiarele deschid scorul.ora 12:00 - A inceput meciul.Partida e televizata de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si Look Plus.Pentru a merge in faza urmatoare, "tricolorele" au doar varianta victoriei, in timp ce unguroaicele obtin calificarea si cu un rezultat de egalitate, avand golaveraj superior.Campionatul Mondial de handbal feminin se desfasoara in Japonia, in perioada 30 noiembrie - 15 decembrie.