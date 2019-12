Meciuri cruciale pentru nationala de handbal a Romaniei: Cum mai pot ajunge "tricolorele" la Jocurile Olimpice

Ziare.

Neagu & Co. au pierdut, duminica dimineata, duelul cu Rusia , insa biletele pentru Jocurile Olimpice sunt inca puse in joc.Romania trebuie sa termine pe unul dintre primele patru locuri in clasamentul final al grupei principale de la Mondiale pentru a fi sigura ca merge la turneul preolimpic.Cum rezultatele "tricolorelor" de pana acum au fost oscilante, avem si sansa jocului rezultatelor."Tricolorele" au nevoie ca macar una dintre Rusia si Olanda sa incheie Mondialul in primele 7 pentru a merge la turneul preolimpic in baza locului 4 ocupat la Euro 2018.Daca sansele de a obtine calificarea la aceste turnee sunt destul de mari, cu totul altfel stau lucrurile in privinta calificarii la Tokio.In luna martie vor fi organizate trei turnee preolimpice la care vor participa 12 echipe, cate patru la fiecare dintre ele. Primele doua clasate in aceste turnee se vor califica la Olmpiada, ceea ce inseamna ca Romania ar trebui sa invinga cel putin doua formatii.Pana atunci, jucatoarele lui Tomas Ryde infrunta marti reprezentatia Suediei la Campionatul Mondial pentru ca miercuri sa intalneasca nationala Japoniei.M.D.