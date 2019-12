Meciuri incendiare la Campionatul Mondial de handbal feminin: Rezultatele complete de miercuri si programul semifinalelor

Ziare.

Cu exceptia Rusiei, calificata de etapa trecuta, celelalte trei semifinaliste s-au decis miercuri dupa meciuri de infarct!In Grupa Principala I, Norvegia si Olanda s-au calificat in semifinale, dar nu fara emotii.- Coreea de Sud 40-33 (23-16)26-26 (14-11)- Germania 32-29 (17-16)1. Norvegia 8p2. Olanda 6p----------------3. Serbia 5p4. Germania 5p5. Danemarca 4p6. Coreea de Sud 2pApoi, in Grupa Principala II, Spania a pierdut categoric cu Rusia, insa s-a calificat in semifinale dupa ce Suedia s-a incurcat de Muntenegru.Spania -26-36 (12-16)Romania -20-37 (8-18)- Suedia 26-23 (12-12)1. Rusia 10p2. Spania 7p---------------3. Muntenegru 6p4. Suedia 5p5. Japonia 2p6. Romania 0pVezi: Locul pe care nationala Romaniei a incheiat Campionatul Mondial de handbal feminin, dupa umilinta cu Japonia In semifinale, programate vineri, se vor intalni Norvegia - Spania si Rusia - Olanda.Finalele competitiei gazduite de Japonia vor avea loc duminica.I.G.