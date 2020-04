Nationala de handbal a Romaniei, eliminata la masa verde de EHF: Reactia selectionerului Rares Fortuneanu

Ziare.

"In urma sedintei EHF, decizia in ceea ce priveste echipa nationala a Romaniei este de a anula cele doua baraje, cel cu Bosnia si eventual cel cu Ungaria. S-a decis calificarea directa a Ungariei la Campionatul Mondial datorita ranking-ului. Este o decizie care nu ne da dreptul sa ne aparam sansele pe teren, o decizie frustranta si nedreapta, dar care trebuie respectata. Este insa o decizie care ne ambitioneaza si ne face sa revenim mai puternici si mai determinati pentru calificarile la Campionatul European din 2022. Vreau sa multumesc pe aceasta cale tuturor celor implicati in aceasta campanie de calificare, sportivi, staff tehnic si oficiali ai Federatiei Romane de Handbal pentru conditiile de pregatire puse la dispozitie", a spus Fortuneanu conform paginii oficiale de Facebook a Federatiei Romane de Handbal.Echipa nationala de handbal masculin a Romaniei trebuia sa intalneasca reprezentantiva Bosniei in primul tur din play-off-ul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2021 din Egipt.Comitetul Executiv al Federatiei Europene de Handbal, reunit, vineri, in videoconferinta, a decis ca in urmatoarea perioada meciurile internationale nu se vor putea disputa din cauza pandemiei de coronavirus si a restrictiilor de circulatie. In consecinta, EHF a anulat barajele europene pentru Campionatul Mondial masculin din 2021, iar conform clasamentului EHF EURO 2020, la turneul final din Egipt s-au calificat Slovenia, Germania, Portugalia, Suedia, Austria, Ungaria, Belarus, Islanda, Cehia si Franta. De asemenea, Spania, Croatia si Norvegia sunt calificate din postura de cele mai bune formatii de la EHF EURO 2020, iar Danemarca e campioana en titre.