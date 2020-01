Nationala feminina de handbal a Romaniei are un nou selectioner - oficial

Ziare.

Antrenorul lui SCM Craiova, Bogdan Burcea, este noul selectioner al Romaniei, dupa ce a fost votat in Consiliul de Administratie al FRH."Contractul cu noul staff va fi pana pe 31 decembrie, pentru ca suntem intr-un procers de calificare la Campioantul European", a anuntat presedintele Federatiei Romane de Handbal, Alexandru Dedu, potrivit Telekom Sport Din staff-ul nationalei va face parte si Robert Licu, cel care este cursant Master Coach, iar cei doi vor avea primul test tare la turneul preolimpic de la PodgoricaBogdan Burcea are 47 de ani si in 2018 a castigat Cupa EHF cu SCM Craiova.A fost secundul nationalei Romaniei in perioada 2012-2015.