Presedintele Federatiei Romane de Handbal, despre demiterea selectionerului Tomas Ryde

Ziare.

com

Dedu a declarat ca o decizie va fi luata abia dupa Campionatul Mondial."Suntem in competitie, dar dupa finalul campionatului vom analiza si vom lua niste decizii", a spus Dedu la Pro X.Totodata, Dedu a mentionat ca nu intelege criticile numeroase la adresa lui Ryde."Eu as avea un pic mai mult respect fata de ultimul antrenor care a adus medalie pentru Romania si cu asta spun tot! Ar fi bine sa respectam oamenii care fac ceva. Sunt foarte multi care nu fac nimic si comenteaza!", a mai spus Dedu. Romania a fost invinsa de Muntenegru la Campionatul Mondial de handbal feminin si tremura serios pentru calificarea in grupa principala.Tricolorele au pierdut o confruntare pe care au avut-o in mana, scor 27-26.Cum Ungaria are un meci usor cu Senegal astazi, Romania are nevoie de victorie in partida cu maghiarele. Egalul nu este o solutie, in conditiile in care golaverajul este criteriul de departajare si stam slab la acest capitol.Partida dintre Romania si Ungaria va avea loc vineri, de la ora 12:00, in direct pe Ziare.com.C.S.