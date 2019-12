Prima reactie a selectionerului suedez al Romaniei dupa infrangerea clara cu Suedia

Ziare.

Tehnicianul suedez considera ca nordicele au facut un meci foarte bun, in timp ce jucatoarele romane au acuzat o stare de oboseala."Mari felicitari Suediei, se intampla sa fie si tara mea natala. Au facut un meci foarte bun azi, au fost stabile si au continuat sa munceasca timp de 60 de minute. Nu am avut nici o sansa astazi. Multe jucatoare din echipa mea sunt foarte obosite. Am pierdut ca si structura, am facut multe greseli tehnice si corelate cu maniera de joc a Suediei cred ca a fost un meci usor de castigat pentru ele", a spus Ryde, potrivit Telekom Sport "Trebuie sa mergem acasa si sa ne tratam ranile si sa facem un meci nou cu Japonia, care va fi greu, dar vom da tot ce e mai bun", a adaugat acesta.Vezi si: Romania, la Mondialul de handbal feminin: Rezultatele din grupa noastra, clasamentul si programul Romania a fost surclasata de Suedia intr-un meci disputat, marti, in Grupa Principala II de la Campionatul Mondial de handbal feminin.Reprezentativa noastra a fost invinsa la o diferenta de 12 goluri, scor 22-34 (9-14).Dupa aceasta noua infrangere, "tricolorele" raman cu 0 puncte in Grupa Principala II si vor intalni miercuri gazda Japonia, intr-un meci care va avea ca miza evitarea ultimului loc in clasament.