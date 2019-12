Reactia Cristinei Neagu dupa umilinta din meciul cu Japonia

Ziare.

Cea mai buna handbalista din lume n-a fost folosita in acest meci, insa a trait intens pe banca de rezerve si spune ca toata lumea e vinovata pentru rezultatele de la acest turneu final."Este destul de greu de vorbit dupa o astfel de infrangere, dupa o astfel de grupa principala. Nu stiu... Am fost foarte fericite ca am ajuns aici, dar am facut meciuri foarte slabe. Azi, dupa o asemenea infrangere, nici nu imi gasesc cuvintele. Eu cred ca nu asta e fata adevarata a Romaniei", a spus Cristina Neagu pentru Gazeta Sporturilor "Cu siguranta ca toata lumea e vinovata, incepand cu staff-ul si terminand cu jucatoarele. E clar ca lucrurile nu au fost asa cum trebuie nici din partea staff-ului. Nu pot eu sa vorbesc despre antrenor. Eu vorbesc despre fete pentru ca stiu ce simt. Nu pot vorbi despre antrenor. Sunt altii mai in masura", a completat jucatoarea noastra.Cu toate ca evolutia Romaniei la acest Mondial a fost departe de asteptari, Cristina Neagu spune ca-si doreste sa fie prezenta la Jocurile Olimpice."Peste 3 luni jucam in turneul preolimpic, care este foarte important. Probabil va fi acelasi nucleu de jucatoare acolo si toata lumea trebuie sa intelega ca trebuie sa se antreneze mai bine la echipele de club, sa vina cu o pregatire mai buna", a mai spus Cristina."Vreau din tot sufletul sa merg la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Pentru mine ar fi ultima sansa sa merg", a adaugat aceasta.Intrebata daca e multumita de cum a evoluat la competitia din Japonia, Cristina a spus: "Personal sunt multumita de evolutia mea. Peste asteptari. Am avut doar 10 antrenamente in picioare. Nu ma asteptam la foarte multe din partea mea".49 de goluri a inscris Cristina Neagu la acest Campionat Mondial.Vezi si: Selectionerul Romaniei, dupa umilinta cu Japonia: "Felicitari echipei Romaniei pentru acest turneu" 12 e locul pe care Romania a incheiat Campionatul Mondial de handbal feminin , dupa ce a inregistrat urmatoarele rezultate:16-31 cu Spania;29-24 cu Senegal;22-20 cu Kazahstan;26-27 cu Muntenegru;28-27 cu Ungaria;18-27 cu Rusia;22-34 cu Suedia;20-37 cu Japonia.La editia precedenta, Romania a terminat pe locul 10.