Reactia Cristinei Neagu dupa victoria magnifica din meciul cu Ungaria: Ce a gandit inainte de lovitura de la 7 metri

Cristina le-a multumit romanilor pentru sustinere si a afirmat ca fetele sunt motivate sa faca o figura buna si in Grupa Principala II."Suntem foarte motivate dupa victoria de aseara, chiar sunt foarte mandra de felul in care au luptat fetele si chiar daca eu am inscris ultimul gol, cred ca echipa a fost fantastica si a crezut pana in ultima secunda si am obtinut o victorie mare. Sincer cred ca indiferent ce o sa se intample mai departe in acest turneu, nu am dezamagit, nu ne-am facut de ras si asa cum probabil se gandeau foarte multi la plecarea din tara, totusi suntem intre primele 12 echipe de la acest turneu si avem sansa sa fim chiar pe un loc mai bun.Clar inseamna foarte mult pentru noi sa vedem ca oamenii sunt alaturi de noi, conteaza sa vedem asta mai ales in momentele grele, in momentele in care pierdem meciuri nu doar la victorii. Le multumim din suflet celor care sunt alaturi de noi atunci cand ne este mai putin bine pentru ca eu cred ca asta inseamna sa fii fan adevarat, sa iti sustii echipa si atunci cand pierde, nu doar cand castiga", a povestit Cristina Neagu, conform Telekom Sport De asemenea, Cristina a povestit si ce s-a intamplat inaintea loviturii de la 7 metri din meciul cu Ungaria, cand Crina Pintea i-a dat mingea sa execute."Mi-a dat mingea si mi-a zis poti, asa cum mi-a zis la fiecare aruncare de la 7 metri. M-am gandit la foarte multe lucruri, aveam si eu emotii foarte mari pentru ca stiam ca pot sa trimit echipa in main round sau pot sa o trimit pe un loc foarte indepartat de locurile fruntase si aveam emotii, insa stiam si ca executasem foarte bine pana in momentul respectiv si aveam toate premisele sa o fac din nou", a adaugat Cristina.In plus, Cristina a dezvaluit si ce a discutat la pauza jocului cu celelalte colege."Le-am spus fetelor sa ramanem pozitive si sa incercam sa reducem din scor. Am observat cum jucau ele, cand aveau avans de 5-6 goluri, erau relaxate. Si le-am spus ca trebuie sa incercam sa ne apropiem pentru a pune presiune pe ele si sa vedem ce va fi. Si asa a fost. Noi am inceput sa marcam, sa ne apropiem iar Ungaria nu mai stia ce sa faca in atac. Era un talmes-balmes acolo. Nu mai aveau solutii", a completat Cristina.Romania va intalni Rusia in primul meci din Grupa Principala II duminica, de la ora 8:00.Apoi urmeaza meciul de marti cu Suedia, de la ora 13:30, urmand ca in ultima partida din grupa sa intalnim Japonia, de la ora 11:00.Toate meciurile nationalei Romaniei vor fi transmise in direct de site-ul Ziare.com.1. Spania 4p2. Rusia 4p-----------------3. Muntenegru 2p4. Suedia 2p5. Romania 0p6. Japonia 0p*Primele doua clasate vor merge in semifinale.C.S.