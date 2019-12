Reactia lui Viktor Orban dupa esecul cu Romania de la Mondialul de handbal feminin

Ziare.

In pofida esecului, Orban a tinut sa le incurajeze pe jucatoarele maghiare."Capul sus! Ati pierdut acum, in prezent, insa viitorul este al vostru", a scris Orban pe Facebook.Amintim ca Romania a invins Ungaria cu un gol marcat in ultimele secunde si s-a calificat in Grupa Principala II de la Campionatul Mondial.1. Spania 4p2. Rusia 4p-----------------3. Muntenegru 2p4. Suedia 2p5. Romania 0p6. Japonia 0p*Primele doua clasate vor merge in semifinale.Muntenegru - JaponiaRomania - RusiaSpania - Suedia10 decembrieRusia - MuntenegruSuedia - RomaniaJaponia - Spania11 decembrieRomania - JaponiaMuntenegru - SuediaSpania - RusiaToate meciurile nationalei Romaniei vor fi transmise in direct de site-ul Ziare.com.C.S.