Reactia presedintelui COSR dupa cazul de dopaj din handbalul romanesc

"La handbal este vorba despre neglijenta, este vorba despre un lucru care poate sa coste echipa nationala. Aceasta criza a fost gestionata bine pana acum. E bine ca echipa nationala a plecat la acest Campionat Mondial cu un lot fara probleme. Vom vedea ce se va intampla acolo. Echipa Corona Brasov are o problema, actiunea este in curs de derulare. Important e ca nationala de handbal feminin sa joace la Tokyo fara niciun fel de probleme", a spus Covaliu.Presedintele COSR i-a atentionat pe presedintii de federatii prezenti, joi, la forumul "Reprezentarea Romaniei la Jocurile celei de a XXXII-a Olimpiade" de la Izvorani, sa acorde mai multa atentie dopajului."Va rog un lucru foarte important, informati-va, tineti pasul cu ceea ce se intampla la nivel international in domeniul dumneavoastra de activitate. Din punct de vedere tehnic, medical si sub toate aspectele. Luati in calcul toate detaliile. Stiti ca dopingul este cea mai mare problema la ora actuala in sport. Chiar in aceste zile avem un caz regretabil la echipa nationala de handbal. Este mult mai important sa prevenim astfel de evenimente decat sa ne confruntam cu ele. Informati-va si informati-i la randul dumneavoastra pe sportivii pe care ii conduceti. Comunicati cu staf-ul tehnic, cu doctorul si asa mai departe, este responsabilitatea dumneavoastra si a noastra, a tuturor", le-a transmis Covaliu reprezentantilor federatiilor.Handbalistele formatiei Corona Brasov, Cristina Laslo, Bianca Bazaliu si Daciana Hosu au folosit terapia cu laser intravenos, o metoda care este interzisa de regulamentul AMA/WADA. Agentia Nationala Anti-Doping le-a notificat pe sportive ca fiind suspectate de utilizarea unei metode interzise.Cristina Laslo si Bianca Bazaliu faceau parte din lotul de 18 jucatoare convocat de selectionerul echipei nationale de handbal a Romaniei, suedezul Tomas Ryde, pentru Campionatul Mondial din Japonia, care va avea loc intre 30 noiembrie si 15 decembrie. Federatia Romana de Handbal a decis ca Laslo si Bazaliu sa nu mai faca deplasarea in Japonia pentru Campionatul Mondial.