Reactia presedintelui FRH dupa ce Tomas Ryde intentioneaza sa actioneze in instanta Federatia pentru demitere abuziva

Ziare.

com

Intrebat ce informatii are despre intentia antrenorului suedez demis dupa locul 12 obtinut de Romania la Campionatul Mondial, Dedu a raspuns: "Nu stiu detalii legat de aceasta chestiune. Focusul a fost pentru rezolvarea acestei situatii (n.r. - numirea noului selectioner). Eu pe Tomas il respect mult de tot, ii multumesc pentru tot ce a adus Romaniei si mai ales pentru ultima medalie castigata de handbalul romanesc. O sa am o discutie cu Tomas Ryde, pentru ca relatia noastra e foarte buna, si sper sa avem o intelegere amiabila".Presedintele FRH a mentionat ca el este multumit de munca depusa de Tomas Ryde la conducerea echipei nationale, precizand ca locul 12 la CM din Japonia este unul meritoriu in conditiile cazului de dopaj de la Corona Brasov."A fost intotdeauna o fronda nu numai impotriva lui Ryde, ci impotriva tuturor antrenorilor straini care au venit aici. Si el are un sambure de adevar. Dar suntem profesionisti si nu as victimiza asa de mult. Dar nu este parerea mea, repet. Oamenii care au venit in Romania au adus foarte multe lucruri care deja se vad, iar altele se vor vedea. Tomas Ryde este un castig pentru handbalul romanesc, iar eu sunt foarte multumit. In conditiile date, cu cazul de doping aflat cu doua zile inainte sa te urci in avion, sa te duci la Campionatul Mondial, nu la Cupa Satelor... In conditiile in care Cristina Neagu n-a jucat 9 luni, iar ea s-a autodepasit... pentru ca ea a dat acolo mult mai mult decat era normal. Deci in aceste conditii, dupa mine, iesirea din grupe si locul 12 este un rezultat mai mult decat meritoriu. Acum, datoria noastra ca federatie este sa multiplicam sansele de calificare la turneul din Muntenegru", a mentionat Alexandru Dedu.Federatia Romana de Handbal a anuntat, la 6 ianuarie, rezilierea contractului antrenorului principal al nationalei feminine a Romaniei, suedezul Tomas Ryde. Comisia Tehnica a FRH a nominalizat initial pentru aceasta functie patru tehnicieni romani: Bogdan Burcea (SCM Craiova), Florentin Pera (SCM Ramnicu Valcea), Adrian Vasile (CSM Bucuresti) si Aurelian Rosca (ex-Dunarea Braila).In urma refuzurilor primite de la trei dintre acestia, comisia a propus alte doua nume, Ovidiu Mihaila si Horatiu Pasca, alaturi de cel al lui Bogdan Burcea.Tehnicianul formatiei SCM Craiova, Bogdan Burcea, a fost validat, joi, de Consiliul de Administratie al Federatiei Romane de Handal in functia de selectioner al echipei nationale feminine de handbal a Romaniei.In varsta de 47 de ani, Bogdan Burcea a mai condus in cariera sa formatiile GS Elpides Dramas, Panathlitikos Dramas, CS Daewoo Craiova, Intercollege Panellinios, STIF Stranda Itrottarfelag, Hondboltsfelagio Tjaldur, Corona Brasov si SCM Craiova, echipa cu care a castigat Cupa EHF in 2018.Tomas Ryde a preluat nationala Romaniei in mai 2019 si avea un contract valabil pana la finalul JO 2020. Ryde era la al doilea sau mandat la nationala feminina, dupa ce a condus reprezentativa "tricolora" la Campionatul Mondial din Danemarca 2015, unde a reusit sa obtina medalia de bronz, si la Jocurile Olimpice - Rio 2016 (locul 9).Romania a incheiat Campionatul Mondialul din Japonia pe locul al 12-lea, cu trei victorii, toate in prima faza a grupelor, si cinci infrangeri, doua in primul tur si trei in grupele principale. Aceasta este cea mai slaba clasare a Romaniei la o editie a Campionatului Mondial dupa 2011, cand nationala incheia pe locul 13.Noul antrenor al echipei Romaniei va avea ca obiectiv calificarea la JO 2020, prin intermediul turneului preolimpic din Muntenegru (20-22 martie), la care mai participa Norvegia, Kazahstan (in locul Coreei de Nord) si echipa gazda. Primele doua clasate la acest turneu isi asigura participarea la Tokyo 2020.