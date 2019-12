Reactia selectionerului Romaniei dupa esecul cu Muntenegru de la Campionatul Mondial de handbal feminin

Ziare.

Ryde a afirmat ca nu poate fi suparat dupa un asemenea meci si le-a laudat pe jucatoare."Am facut un meci mai bun, incepem sa aratam din ce in ce mai bine, nu avem o structura de echipa atat de bine pusa la punct incat sa fie capabila sa joace atat in superiorite cat si in inferioritate la fel de bine, nu am profitat de astfel de momente si asta a inclinat balanta in favoarea lor.Toata lumea a aratat spirit de lupta astazi, a fost un meci foarte frumos pentru spectatorii neutri. Sigur ca nu pot fi multumit cu rezultatul, dar sunt satisfacut de ce au facut jucatorele mele, trebuie sa ne revenim ca sa pregatim meciul contra Ungariei", a spus Ryde, conform Telekom Sport. Romania a fost invinsa de Muntenegru la Campionatul Mondial de handbal feminin si tremura serios pentru calificarea in grupa principala.Tricolorele au pierdut o confruntare pe care au avut-o in mana, scor 27-26.Cum Ungaria are un meci usor cu Senegal astazi, Romania are nevoie de victorie in partida cu maghiarele. Egalul nu este o solutie, in conditiile in care golaverajul este criteriul de departajare si stam slab la acest capitol.Partida dintre Romania si Ungaria va avea loc vineri, de la ora 12:00, in direct pe Ziare.com.C.S.