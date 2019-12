Reactia selectionerului Romaniei dupa victoria formidabila cu Ungaria

Ziare.

com

Tehnicianul suedez se declara mandru dupa revenirea fabuloasa care duce Romania in Grupa Principala II a turneului final ce are loc in aceasta perioada in Japonia."Ungaria a jucat foarte bine in prima repriza. Noi am avut o repriza foarte slaba, am avut sase goluri in minus. Am jucat foarte bine sapte contra sase. A trebuit sa schimb portarii intre ei din cand in cand. E ciudat cand meciul ajunge intr-o situatie ca aceasta. A fost un meci fair-play, nu s-a jucat dur. Sunt multumit si mandru de echipa si de Romania", a declarat Tomas Ryde, la finalul meciului, intr-o conferinta de presa, potrivit Telekom Sport Ryde e convins ca soarta meciului s-a schimbat in momentul in care a decis sa scoata portarul si sa joace pe faza de atac in 7 contra 6."Am inceput sa jucam 7 contra 6, cu mult mai multa rabdare. Am incercat sa le imprastiem. Am trimis-o pe Seraficeanu in extrema dreapta, iar din acel moment am jucat mult mai bine. Sunt foarte multumit de modul in care au jucat, astazi, extremele mele. Il inteleg pe Kim ca este suparat", a conchis acesta.Vezi si: Selectionerul Ungariei a rabufnit dupa infrangerea cu Romania: "Ce-au facut a fost rusinos" Romania s-a calificat, vineri, in faza urmatoare a Campionatului Mondial de handbal feminin, dupa o revenire senzationala in meciul cu Ungaria."Tricolorele" au fost conduse cu 6 goluri la pauza, insa au facut o repriza secunda incredibila si s-au impus cu 28-27 (10-16).Golul victoriei a fost reusit de Cristina Neagu la ultima faza, dintr-o lovitura de la 7 metri.Vezi si: Situatia finala in grupa Romaniei de la Campionatul Mondial de handbal feminin: Ce urmeaza pentru "tricolore"