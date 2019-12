Rezultate din grupa Romaniei de la Campionatul Mondial de handbal feminin: Spania invinge in ultima secunda

Ziare.

In primul meci al zilei, Senegal a invins categoric Kazahstanul, scor 30-20 (15-13).Apoi, Spania s-a impus in fata Muntenegrului la capatul unui meci extrem de spectaculos, incheiat cu scorul de 27-26 (14-14).Ibericele au reusit golul victoriei in ultimele secunde, dupa ce la jumatatea reprizei secunde au fost conduse si cu patru goluri.1. Spania 10p2. Muntenegru 8p3. Ungaria 4p (-1 joc)-----------4. Romania 4p (-1 joc)5. Senegal 2p6. Kazahstan 0pIn ultimul meci al grupei, Romania si Ungaria se vor duela pentru ultimul loc ce asigura calificarea in faza urmatoare a competitiei."Tricolorele" se califica doar cu un succes, in timp ce maghiarele au si varianta egalului, gratie golaverajului superior.Meciul dintre Romania si Ungaria e programat vineri, incepand cu ora 12:00 - ora Romaniei, in direct pe site-ul Ziare.com.I.G.