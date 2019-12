Rezultatele inregistrate joi la Mondialul de handbal feminin: Cu cine va juca Romania daca se impune in meciul cu Ungaria

GRUPA A

Favoritele s-au impus fara emotii si cunoastem deja adversarele posibile ale nationalei Romaniei din grupa principala.Cuba -26-39 (15-17)Serbia -23-36 (12-20)- Angola 30-24 (13-12)1. Norvegia 8p, 2. Olanda 6p, 3. Serbia 4p, 4. Slovenia 4p, 5. Angola 2p, 6. Cuba 0p.- China 25-24 (10-11)Japonia -23-33 (16-16)- Argentina 30-23 (14-11)1. Rusia 8p, 2. Suedia 8p, 3. Japonia 4p, 4. Argentina 2p, 5. Congo 2p, 6. China 0p.Grupa C, din care fac parte si "tricolorele", va pica in faza urmatoare cu Grupa D, astfel ca, daca vom invinge Ungaria, vom intalni Rusia, Suedia si Japonia in Grupa Principala II.Meciul dintre Romania si Ungaria e programat vineri, de la ora 12:00 - ora Romaniei, in direct pe site-ul Ziare.com.I.G.