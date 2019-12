Romania a suferit o infrangere usturatoare cu Suedia la Campionatul Mondial de handbal feminin

Romania - Suedia 22-34 (9-14)

Reprezentativa noastra a fost invinsa la o diferenta de 12 goluri, scor 22-34 (9-14).Fara sanse la calificarea in semifinale, nationala pregatita de suedezul Tomas Ryde a oferit o noua prestatie dezamagitoare, iar Suedia, aflata inca in curca pentru un loc intre primele patru reprezentative ale lumii, a obtinut o victorie fara emotii.Cristina Neagu si compania au inceput slab meciul de la Kumamoto, iar nordicele conduceau cu 4-0 dupa numai cateva minute de la startul jocului.Romania a echilibrat situatia in urmatoarele minute, insa Suedia a intrat la cabine cu un avans de cinci goluri.Nationala antrenata de Ryde a intrat mult mai decisa in repriza secunda, dar greselile numeroase pe faza de aparare si lipsa de inspiratie din atac au dus la o victorie lejera pentru Suedia.Golurile reprezentativei noastre au fost marcate de Cristina Neagu (4), Aneta Udristoiu (4), Crina Pintea (4), Laura Pristaita (2), Lorena Ostase (2), Sonia Seraficeanu (2), Maria Zamfirescu (2), Elena Florica (1) si Anca Polocoser (1).De partea cealalta, cea mai buna marcatoare a nordicelor a fost Olivia Mellegard, cu 7 reusite.Dupa aceasta noua infrangere, "tricolorele" raman cu 0 puncte in Grupa Principala II si vor intalni miercuri gazda Japonia, intr-un meci care va avea ca miza evitarea ultimului loc in clasament.Suedia se impune fara emotii, dupa un nou meci dezamagitor al "tricolorelor".min.60 - Suedia face spectacol in acest final de meci.min.59 - Inca un gol pentru Suedia, care conduce cu 33-22, cand mai avem doar un minut pana la final.min.59 - Fetele noastre au cazut pe acest final de meci si doar Ciuca, in poarta, ce se mai face remarcata.min.58 - 10 goluri diferenta intre Suedia si Romania...min.56 - Marcheaza din nou nordicele, iar diferenta este acum de 9 goluri.min.55 - Suedia ajunge la cota 30.min.55 - Zamfirescu arunca bine si duce scorul la 22-29 cand au mai ramas doar 5 minute din joc.min.54 - Dezamagitor prestatia fetelor noastre in aceasta partida.min.54 - Inca un gol pentru Crina Pintea.min.53 - 28-20 pentru Suedia...min.52 - Gol de la 7 metri inscris de Crina Pintea.min.51 - Nordicele inscriu gol dupa gol, iar diferenta se mareste la 8 goluri.min.50 - Cu zece minute ramase pana la finalul meciului, Suedia are 7 goluri in fata.min.48 - Suedia se distanteaza la 6 goluri.min.48 - Ostase marcheaza pe contraatac.min.47 - Gol frumos marcat de Udristoiu.min.45 - 7 goluri diferenta fata de Suedia cu doar 15 minute ramase pana la finalul partidei.min.45 - Udristoiu duce scorul la 17-23.min.45 - Isabelle Gullden puncteaza si ea cu o aruncare de la 7 metri.min.44 - Gol de la 7 metri pentru Cristina Neagu.min.42 - Zamfirescu marcheaza pentru Romania, dar nordicele refac imediat diferenta de 6 goluri.min.41 - Cristina Neagu arunca surprinzator si inscrie, insa Suedia repunde repede si marcheaza de la mijlocul terenului.min.40 - Marcheaza Crina Pintea.min.38 - Un nou gol din poarta in poarta pentru Suedia... Tactica lui Ryde nu mai da roade de aceasta data.min.35 - Gol din poarta in poarta marcat de Suedia, iar Pristavita se resimte.min.34 - Dubla eliminare in tabara noastra, iar Suedia reface imediat diferenta de patru goluri.min.33 - Gol reusit de Udristoiu si Romania are un inceput foarte bun de repriza.min.32 - Suedia inscrie, insa Ostase repune repede si marcheaza de la centru terenului.min.31 - Gol marcat de Pristavita.ora 14:20 - A inceput repriza secunda.------------------------Suedia intra la cabine cu un avans de cinci goluri, dupa un joc in care n-a impresionat, dar a reusit sa profite de greselile comise de fetele antrenate de Tomas Ryde.min.30 - Cristinea Neagu inscrie si ea de la 7 metri.min.29 - Bella Gullden marcheaza de la 7 metri.min.26 - Avansul nordicelor se mareste la cinci goluri, cand au mai ramas doar patru minute din prima repriza.min.25 - Suedia se distanteaza la patru goluri.min.23 - Seraficeanu puncteza din nou din extrema dreapta.min.22 - Un nou gol pentru nordice, care vor evolua, insa, in inferioritate numerica in urmatoarele doua minute.min.21 - Suedia reface diferenta de trei goluri.min.20 - 9-7 pentru Suedia, dupa un gol marcat de Cristina Florica.min.20 - Suedia inscrie de pe extrema dreapta si se distanteaza la trei goluri.min.18 - Gol din poarta in poarta reusit de goalkeeperul suedez.min.17 - Suedia trece din nou in avantaj.min.16 - Seraficeanu puncteaza din extrema dreapta si egalam la 6.min.15 - Gol pentru Anca Polocoser.min.14 - Gol norocos marcat de Suedia.min.12 - Suedia marcheaza, dar Laura Pristavita aduce imediat la doar un gol distanta.min.12 - Denis Dedu iese bine pe interceptie si are o noua interventie salvatoare.min.11 - Eliminare de doua minute in tabara nordicelor, pentru Isabelle Gullden.min.10 - Cristina Neagu inscrie de la 7 metri si Romania revine in meci.min.8 - Crina Pintea reduce din diferenta, iar suedezele incep si ele sa greseasca.min.7 - Udristoiu marcheaza primul gol al "tricolorelor".min.6 - Cristina Neagu rateaza de la 7 metri! Inceput groaznic de meci pentru Romania.min.4 - Multe greseli comise de fetele noastre, iar Suedia are deja 4-0!mn.3 - 3 goluri in primele 3 minute pentru Suedia...min.2 - Gol pe contraatac marcat de nordice.min.1 - Suedia deschide scorul dupa numai cateva secunde de la startul meciului.Meciul se joaca la Kumamoto si e televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si Look Plus."Tricolorele" nu mai au nicio sansa la calificarea in semifinalele intrecerii din Japonia. De partea cealalta, Suedia are 3 puncte si inca spera la un loc intre primele patru nationale ale lumii.Campionatul Mondial de handbal feminin se desfasoara in Japonia, in perioada 30 noiembrie - 15 decembrie.