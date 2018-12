Romania invinge Spania dupa o revenire superba si continua drumul spre semifinalele Campionatului European de handbal

Ziare.

Romania s-a impus in etapa a doua a Grupei Principale II cu Spania, scor 27-25, dupa o revenire superba.Pentru fetele noastre urmeaza meciul decisiv cu Ungaria, programat miercuri de la ora 19:00, in direct pe Ziare.com. Daca nu vom pierde cu Ungaria, vom avea asigurata calificarea in semifinalele turneului final.In confruntarea cu Spania, fetele noastre au avut un start foarte slab de meci, cu multe imprecizii la finalizare si ratari din toate pozitiile.Spania a profitat din plin de jocul slab al tricolorelor, iar dupa un sfert de ora scorul era deja 7-2 in favoarea ibericelor.Fetele noastre si-au revenit insa, in special datorita unui joc excelent practicat de Cristina Neagu , Eliza Buceschi, Crina Pintea si Denisa Dedu. Asa se face ca in minutul 20 scorul era de 8-6 pentru Spania.Avantajul de doua goluri al ibericelor s-a mentinut pana la pauza, cand s-a intrat cu 12-10 in favoarea Spaniei.In partea secunda, tricolorele au aratat mult mai bine si au dominat categoric jocul, reusind sa treaca in avantaj si sa obtina o victorie ce ne mareste sansele pentru calificarea in semifinale.Dupa acest rezultat, clasamentul grupei arata astfel: 1. Olanda 6 puncte, 2. Romania 6 puncte, 3. Germania 4 puncte, 4. Ungaria 4 puncte, 5. Norvegia 2 puncte, 6. Spania 0 puncte.Olanda si Norvegia au insa un meci mai putin si se vor intalni marti seara, de la ora 22:00. 59 - Spania inscrie, scorul este 27-25.59 - Buceschi inscrie superb si avem 27-24.58 - Doua goluri rapide, scorul este 26-24 pentru Romania!58 - Rodrigues inscrie pe contraatac, avem 25-23.56 - Elisei inscrie in inferioritate numerica si avem 25-22!55 - Martin inscrie pe contraatac si scorul este 24-22.54 - Pintea marcheaza de pe pivot si avem 24-21!53 - Bolta reusita de Hernandez si scorul este 23-21.53 - Ne distantam la trei goluri dupa o reusita de pe extrema a lui Chiper!!!52 - Geiger marcheaza iar si avem 22-20!51 - Gonzalez marcheaza din nou si avem 21-20.50 - Geiger inscrie superb si avem 21-19.49 - Hernandez inscrie si Spania se apropie la un singur gol.48 - Spania inscrie un gol norocos prin Gonzalez si fetele noastre au 20-18.48 - Gol Romania!!! Plecam din nou pe contraatac, iar Pintea duce scorul la 20-17!47 - Florica pleaca pe contraatac si avem 19-17!!!46 - Gol Romania!!! Pintea inscrie din nou si scorul este 18-17!45 - Pintea inscrie de pe pivot si scorul este 17-17!45 - Martin pleaca pe contraatac si Spania are 17-16.44 - Martin inscrie din 7 metri si scorul este 16-16.42 - GOL ROMANIA!!! Dam gol in inferioritate pe contraatac prin Florica si conducem pentru prima data in acest meci!41 - Egalare!! Cristina Neagu inscrie din 7 metri si scorul este 15-15!39 - Crina Pintea inscrie de pe semicerc si scorul este 15-14 pentru Spania.38 - Spania inscrie din nou prin Pena si scorul este 15-13 pentru iberice.37 - Neagu arunca magnific si scorul este 13-14!35 - Spania ne prinde pe contraatac si scorul este 14-12 dupa o reusita a lui Pena.33 - Laslo patrunde superb si scorul este 12-13!!!32 - Neagu inscrie superb, scorul este 11-13.31 - Spania da gol din poarta in poarta si are 13-10.30 - GOL ROMANIA!!! Neagu inscrie in ultima secunda a primei reprize!29 - Buceschi inscrie din nou, Spania are 12-9!26 - Spania pleaca pe contraatac prin Fernandez si conduce cu 12-8.25 - Fernandez marcheaza si Spania are 11-8.22 - Cristina Neagu arunca perfect si scorul este 10-8 pentru Spania!21 - Atac rapid al Spaniei, Gonzalez inscrie si scorul este 10-7.21 - Perianu trimite mingea direct in vinclu!20 - Spania marcheaza prin Pena si are 9-6.20 - Gol Romania!!! Neagu arunca puternic si scorul este 6-8!18 - Gol Romania!!! Florica pleaca pe contraatac si scorul este 5-8!17 - Neagu inscrie din 7 metri si scorul este 4-8! Avem 2 minute de superioritate numerica!16 - Gonzalez inscrie pentru iberice si scorul este 8-3.15 - Pintea arunca puternic si scorul este 7-3 pentru Spania!15 - Spania se distanteaza la 7-2 dupa o noua reusita a lui Pena.14 - Buceschi inscrie al doilea gol al Romaniei.14 - Fetele noastre nu se regasesc, iar Spania are 6-1 dupa o reusita a lui Gonzalez!10 - Spania ne prinde pe contraatac si conduce cu 5-1 dupa reusita lui Fernandez!7 - Cristina Neagu, alarmata de startul slab, striga catre colege: Treziti-va fetelor!!!6 - Inceput slab pentru Romania, scorul este 4-1 pentru Spania dupa o reusita a lui Hernandez.4 - Spania face imediat 3-1 prin Pena.4 - Buceschi patrunde superb si inscrie primul gol al Romaniei.3 - Fernandez inscrie al doilea gol pentru Spania si scorul este 2-0.2 - Spania deschide scorul!1. Olanda 3 jocuri, 6 puncte, 85-76 golaveraj2. Romania 3 jocuri, 4 puncte, 84-76-------------------------------------3. Germania 4 jocuri, 4 puncte, 111-1104. Ungaria 4 jocuri, 4 puncte, 108-1175. Norvegia 3 jocuri, 2 puncte, 93-896. Spania 3 jocuri, 0 puncte, 76-89In cealalta partida a zilei va avea loc meciul dintre Olanda si Norvegia, de la ora 22:00.Romania va disputa ultimul meci din Grupa Principala II miercuri, de la ora 19:00, impotriva Ungariei.Partida dintre Romania si Spania este televizata de TVR.