Romania, invinsa de Rusia in semifinalele Campionatului European de handbal feminin

ROMANIA - RUSIA 22-28 (15-16)

LOTUL ROMANIEI PENTRU ACEASTA SEMIFINALA

"Tricolorele" au fost invinse, fara mari emotii, de nationala lui Yevgeni Trefilov, scor 22-28 (15-16).Fara Cristina Neagu, accidentata grav in partida cu Ungaria, reprezentativa noastra a jucat de la egal la egal cu campioana olimpica doar o repriza.Fetele noastre au inceput bine si au controlat jocul, insa n-au reusit sa gaseasca o solutie pentru a o opri pe micuta Anna Vyakhireva, antrenata de Martin Ambros la Rostov Don. Astfel, rusoaicele au intrat la pauza cu un avantaj de un gol.La revenirea de la cabine, nationala antrenata de Ambros Martin a parut, insa, ca a terminat benzina, in timp ce trupa lui Trefilov a fost din ce in ce mai solida.Anna Vyakhireva a continuat sa inscrie din orice pozitie, ajungand la 13 goluri marcate, Anna Sen si Kseniya Makeyeva au fost de netrecut, iar valoarea individuala a rusoaicelor a fost foarte evidenta.Ana Maria Dragut - 4Eliza Buceschi - 3Gabriela Perianu - 3Crina Pintea - 3Cristina Florica - 2Laura Chiper - 2Cristina Laslo - 2Valentina Ardean Elisei - 1Bianca Bazaliu - 1Iulia Dumanska - 1In finala mica, pentru medalia de bronz, Romania va juca duminica, de la ora 15:00, impotriva invinsei din cea de-a doua semifinala, in care se intalnesc Olanda si Franta.min.59 - Cristina Laslo marcheaza de la 7 metri (22-28)min.58 - Mai marcam si noi, prin Cristina Florica (21-28)min.57 - Un nou gol frumos marcat de rusoaice (20-28)min.55 - Dupa o prima repriza foarte buna, Romania nu s-a regasit deloc in cea de-a doua, reusind sa inscrie doar 5 goluri in 25 de minute!min.54 - Avem doua jucatoare eliminate in acest moment, iar soarta semifinalei pare ca a fost rezolvata, chiar daca Rusia rateaza doua lovituri de la 7 metri.min.53 - Bianca Baziliu arunca frumos si mai reduce din diferenta (20-27)min.52 - Valentina Ardean Elisei pierde o minge la mijlocul terenului, iar Anna Vyakhireva isi mai trece un gol in cont (19-27)min.50 - Anna Vyakhireva arunca frumos si ajunge la 12 goluri marcate astazi (19-26)min.48 - Si se fac 6 goluri diferenta, cand mai sunt doar 12 minute pana la final... (19-25)min.47 - Rusia marcheaza pe contraatac si se distanteaza, pentru prima oara in acest meci, la cinci goluri (19-24)min.46 - Kseniya Makeyeva reface diferenta de patru goluri in favoarea rusoaicelor (19-23)min.45 - Gol de pe pivot marcat de Crina Pintea (19-22)min.43 - Gol de la 7 metri pentru Anna Vyakhireva (18-22)min.43 - Aruncare de la 7 metri si eliminare de doua minute pentru Cristina Laslo... Mai mult, Yuliya Dumanska a primit o minge in fata si se resimte.min.42 - Ana Maria Dragut reuseste un gol norocos (18-21)min.41 - Gol superb inscris de Anna Sen (17-21)min.40 - Rusoaicele marcheaza insa rapid si refac diferenta de trei goluri (17-20)min.40 - Gol marcat de Crina Pintea, in inferioritate numerica (17-19)min.39 - Gabriela Perianu primeste o eliminare de doua minute.min.38 - Ana Maria Dragut marcheaza si pune punct unei perioade aproape 10 minute fara gol a nationalei noastre (16-19)min.35 - Eliminare de doua minute pentru Kseniya Makeyeva.min.34 - Ambros Martin cere time-out si incearca "sa le trezeasca" pe handbalistele noastre.min.34 - Inceput slab de repriza pentru "tricolore", iar Rusia se desprinde la 4 goluri (15-19)min.32 - Un nou gol de la 7 metri pentru Anna Vyakhireva (15-18)min.32 - Valentina Ardean Elisei primeste doua minute de eliminare.min.31 - Anna Vyakhireva marcheaza de la 7 metri si ajunge la 9 goluri marcate in acest meci (15-17)-------------------------------Rusia intra in avantaj la cabine, dupa ce Romania a condus pe toata durata primei reprize. "Tricolorele" joaca insa bine chiar si in absenta celei mai bune jucatoare a noastre, Cristina Neagu. Pericolul numarul 1 pentru reprezentativa noastra vine de la jucatoarea lui Ambros Martin de la Rostov Don, micuta Anna Vyakhireva, autoare a nu mai putin de 8 goluri. De la noi s-au remarcat Eliza Buceschi si Gabriela Perianu, ambele cu cate 3 reusite.min.30 - Rusia trece in avantaj cand mai sunt doar 10 secunde pana la finalul primei reprize (15-16)min.29 - Anna Sen patrunde bine si egaleaza la 15. Avem parte de o semifinala extrem de echilibrata (15-15)min.29 - Crina Pintea se intoarce si marcheaza (15-14)min.27 - Gol rapid reusit de campioana europeana, iar Ambros Martin solicita time-out (14-14)min.27 - Gabriela Perianu se afla si ea intr-o zi de gratie (14-13)min.26 - Anna Vyakhireva insira trei adversare si restabileste egalitatea (13-13)min.26 - O noua aruncare superba a Gabrielei Perianu (13-12)min.25 - Managarova recupereaza si egaleaza la 12.min.24 - Inca un gol pentru micuta Anna Vyakhireva... (12-11)min.23 - Gol frumos din extrema stanga al Cristinei Florica (12-10)min.23 - Gol de la 7 metri pentru Anna Vyakhireva (11-10)min.21 - Aceeasi Anna Vyakhireva ne da batai de cap. A ajuns deja la 5 goluri marcate (11-9)min.20 - Pintea nu iarta: inscrie si obtine si o eliminare de doua minute in tabara rusoaicelor (11-8)min.18 - Rusoaicele inscriu rapid pe extrema dreapta (10-8)min.18 - Eliza Buceschi puncteaza cu o aruncare de la 9 metri (10-7)min.17 - Rusia marcheaza de la 7 metri (9-7)min.17 - Gabriela Perianu se alege cu o eliminare de doua minute.min.17 - Ana Maria Dragut reuseste un nou gol superb (9-6)min.16 - Yuliya Dumanska apara o lovitura de la 7 metri.min.15 - Recuperam si marcam frumos prin Laura Chiper. Trefilov simte perioada mai slaba a Rusiei si cere time-out (8-6)min.15 - Ana Maria Dragut arunca superb de la 9 metri si inscrie frumos (7-6)min.14 - Anna Vyakhireva arunca prin surpindere si egaleaza scorul la 6.Reamintim ca in cea de-a doua semifinala se intalnesc Olanda si Franta, tot vineri, dar de la ora 22:00. Partida va fi, de asemenea, transmisa in direct de site-ul Ziare.com.min.12 - Gol superb reusit de Laura Chiper, de pe extrema dreapta (6-5)min.10 - Valentina Ardean-Elisei egaleaza la 5 cu un gol de pe extrema stanga (5-5)min.10 - Aruncare in forta, iar Dedu nu mai poate face nimic. Rusia trece pentru prima oara in avantaj (4-5)min.7 - Rusia puncteaza de pe extrema dreapta, in superioritate numerica (4-4)min.7 - Eliminare de doua minute in tabara noastra, pentru Crina Pintea.min.6 - Aruncare fantastica a Gabrielei Perianu si revenim la conducere (4-3)min.6 - Anna Vyakhireva se descurca excelent si egaleaza la 3.min.5 - Ne repliem tarziu, iar rusoaicele nu ne iarta (3-2)min.5 - Cristina Laslo marcheaza cu o aruncare frumoasa de la 9 metri (3-1)min.4 - Marcheaza si rusoaicele dintr-o aruncare de la 7 metri (2-1)min.3 - Eliza Buceschi recupereaza si inscrie dupa ce a ratat o lovitura de la 7 metri (2-0)min.1 - Eliza Buceschi deschide scorul cu o aruncare de la 7 metri (1-0)Echipa de club antrenata de Ambros Martin, Rostov Don, da nu mai putin de 8 jucatoare in nationala Rusiei!Vezi:18:25 - Cele doua nationale au patruns pe teren, iar meciul urmeaza sa inceapa in 5 minute.Partida va fi arbitrata de ungurii Peter Horvath si Balazs Marton.Vezi:Cristina Neagu, cu 44 de goluri, este golgheterul nationalei noastre la acest turneu final. O urmeaza indeaproape Eliza Buceschi, cu 40 de goluri.Selectionerul nationalei Romaniei, Ambros Martin, o pregateste, din vara acestui an, pe gruparea rusa Rostov-Don.ora 18:10 - Cristina Neagu, accidentat grav in meciul cu Ungaria, va urmari intalnirea din tribune. In schimb, pe teren isi va face aparitia Bianca Bazaliu, chemata de urgenta pentru a o inlocui pe cea mai buna handbalista romana.Partida are loc la Paris si va fi televizata in tara noastra de TVR 1.Romania a ajuns in semifinale dupa ce a terminat pe locul 2 in Grupa Principala II, in timp ce Rusia joaca in penultimul act al competitiei dupa ce a castigat Grupa Principala I.Anul acesta, Romania si Rusia s-au mai intalnit de doua ori, in preliminariile Campionatului European, iar victoriile au fost impartite: In Rusia, gazdele s-au impus cu 30-25, in timp ce nationala noastra a castigat la limita meciul de pe teren propriu, scor 26-25.In cealalta semifinala se intalnesc Olanda si Franta, tot vineri seara, dar incepand cu ora 22:00.Denisa Dedu, Yuliya DumanskaValentina Ardean-Elisei, Cristina FloricaBianca Bazaliu, Gabriela Perianu, Anca PolocoserEliza Buceschi, Cristina Laslo, Madalina ZamfirescuAna Maria Dragut, Melinda GeigerLaura Chiper, Aneta UdristioiuCrina Pintea, Daniela Ratiu, Raluca Bacaoanu.Cele doua finale ale turneului final, mare si mica, se vor disputa duminica.