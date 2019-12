Romania, la Mondialul de handbal feminin: Rezultatele din grupa noastra, clasamentul, calculele de calificare si programul

Ziare.

Romania - Muntenegru 26-27 - cronica meciului Kazahstan - Spania 16-43Ungaria - Senegal 30-201. Spania 8 puncte (golaveraj 132-77)2. Muntenegru 8 puncte (golaveraj (111-96)3. Ungaria 4 puncte (golaveraj 118-89)--4. Romania 4 puncte (golaveraj 93-102)5. Senegal 0 puncte (golaveraj 89-117)6. Kazahstan 0 puncte (golaveraj 72-134)Pentru a se califica in grupa principala, Romania are nevoie de o victorie cu Ungaria. Cu un egal sau infrangere, echipa noastra e eliminata si va juca in Cupa Presedintelui.08:00 Muntenegru - Spania08:00 Senegal - Kazahstan12:00 Romania - Ungaria