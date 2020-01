Romania merge ceas in preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2021 la handbal

Ziare.

Tricolorii, care erau deja calificati in faza a doua a preliminariilor, au intrat la pauza cu un avantaj de un gol, 13-12, dupa o prima repriza pe care au controlat-o, dar in care nu au reusit sa se desprinda pe tabela.In partea a doua, Romania a condus si la sapte goluri, iar in cele din urma s-a impus cu 29-24.Pentru echipa antrenata de Rares Fortuneanu au marcat Tudor Botea 8 goluri, Demis Grigoras 5, Mihai Asoltanei 3, Vencel Csog 3, Calin Cabut 3, Gabriel Dumitru 2, Roland Thalmaier 2, Javier Humet 1, Gabriel Bujor 1, Andrei Buzle 1.Golurile echipei Italiei au fost reusite de Andrea Parisini 5, Michele Skatar 4, Davide Bulzamini 3, Alessio Moretti 2, Giacomo Savini 2, Martin Sonnerer 2, Marco Mengon 2, Stefano Arcieri 2, Allan Luis Pereira 2.Au arbitrat cipriotii Angelos Argyridis si Christos Mouttas, iar delegati EHF au fost bosniacul Vladimir Jovic si grecul Ioannis Meimaridis.In alt meci, Kosovo a invins Georgia cu 30-21.Romania a ocupat primul loc in clasamentul final, cu 6 puncte, urmata de Kosovo, 3 puncte, Georgia, 2 puncte, Italia, 1 punct. Doar prima clasata s-a calificat in faza urmatoare.Romania a invins Georgia cu 29-24, Kosovo cu 32-21 si Italia cu 29-24.