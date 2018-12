Romania obtine o victorie fantastica in fata campioanei en-titre Norvegia la Campionatul European de handbal feminin

ROMANIA - NORVEGIA 31-23 (18-12)

In ultimul meci din grupa, "tricolorele" au invins categoric, miercuri seara, puternica nationala a Norvegiei, scor 31-23 (18-12).Norvegia, castigatoare a 6 din ultimele 7 editii ale Campionatului European, a primit o adevarata lectie de handbal din partea fetelor pregatite de Ambros Martin, care au facut un joc extrem de solid si au aratat multa determinare.Cu Cristina Neagu si Yuliya Dumanska (declarata jucatoarea meciului) intr-o zi de gratie, reprezentativa noastra a facut unul dintre cele mai bune meciuri din ultimii ani si a invins Norvegia la un turneu final dupa 18 ani.Desi casele de pariuri le dadeau favorite certe pe nordice, Romania n-a avut practic emotii si selectionerul Ambros Martin si-a permis chiar sa joace ultimele minute cu rezervele! In conditiile in care meciul avea o miza mai mare pentru Norvegia decat pentru noi.Cristina Neagu 11Laura Chiper 5Eliza Buceschi 4Melinda Geiger 4Crina Pintea 3Valentina Ardean-Elisei 1Aneta Udristioiu 1Cristina Laslo 1Ana Maria Dragut 1Nationala noastra merge astfel in Grupa Principala II cu 4 puncte si va infrunta urmatoarele echipe:9 decembrie, ora 19:00 - Olanda11 decembrie, ora 19:00 - Spania12 decembrie, ora 19:00 - Ungaria1. Romania - 4 puncte (60-47)2. Olanda - 4 puncte (56-52)3. Ungaria - 2 puncte (57-54)4. Germania - 2 puncte (57-61)5. Spania - 0 puncte (53-60)6. Norvegia - 0 puncte (55-64)Primele doua clasate din grupa avanseaza in semifinalele competitiei.Vezi:min.60 - Ana Maria Dragut inscrie din propria jumatate (31-23).min.59 - Mezina formatiei, Cristina Laslo, inscrie si ea (30-23)min.58 - Norvegiencele puncteaza destul de usor in acest final de meci, insa Romania nu mai poate rata victoria (29-23)min.58 - Laura Chiper puncteaza din extrema dreapta (29-22)min.57 - Trei goluri consecutive pentru nordice (28-22)min.56 - Norvegia marcheaza din nou si se apropie la 7 goluri (28-21)min.55 - Ambros Martin isi permite chiar sa trimita rezervele pe teren intr-un meci cu Norvegia.min.55 - Gol de la 7 pentru Norvegia (28-20)min.55 - Nu mai avem cum sa ratam victoria, iar Romania merge cu maximum de puncte in Grupa Principala II, acolo unde o asteapta Olanda, Ungaria si Spania, venite din Grupa C.min.53 - Gol superb inscris de Cristina Neagu (28-19)min.51 - Un nou time-out cerut de selectionerul Norvegiei.min.49 - Crina Pintea marcheaza din nou si Romania joaca de-a dreptul incantator in fata unei nationale care a dominat handbalul feminin in ultimii ani (27-19)min.48 - Eliza Buceschi inscrie de la 7 metri si ne distantam din noua la 7 goluri (26-19)min.47 - Gol reusit de Norvegia (25-19)min.46 - Marcheaza si Aneta Udristioiu (25-18)min.45 - Inca o reusita in contul Cristinei Neagu (24-18)min.44 - A 5-a reusita pentru Kristiansen, cea mai in forma handbalista a Norvegiei (23-18)min.43 - Gol din extrema dreapta marcat de Norvegia (23-17)min.42 - Inca un gol superb reusit de Melinda Geiger (23-16)min.42 - Eliminare de doua minute in tabara norvegiana.min.41 - Kristiansen puncteaza insa aproape imediat (22-16)min.41 - Melinda Geiger reuseste un gol fantastic (22-15)min.40 - Gol reusit de nordice (21-15)min.39 - Crina Pintea primeste pe semicerc si mareste diferenta la 7 goluri (21-14)min.38 - Cristina Neagu transforma o lovitura de la 7 metri (20-14)min.37 - Gabriela Perianu e eliminata timp de doua minute.min.37 - Gol marcat de Cristina Neagu (19-14)min.34 - Yuliya Dumanska are o noua interventie miraculoasa.min.33 - Un nou gol marcat de norvegiencei (18-14)min.31 - Kristiansen inscrie primul gol al reprizei secunde (18-13)----------------------------min.29 - Cristina Neagu inscrie dintr-o lovitura de la 7 metri (18-12)min.28 - Norvegiencele puncteaza pe contraatac (17-12)min.27 - Evolutie foarte buna in aceasta prima repriza si pentru portarita noastra, Yuliya Dumanska.min.26 - Marcheaza si Norvegia, dar avem in continuare un avantaj linistitor (17-11)min.24 - Ce gol marcheaza Cristina Neagu! (17-10)min.23 - Cristina Neagu puncteaza dintr-o lovitura de la 7 metri (16-10).min.21 - Valentina Ardean-Elisei isi trece si ea numele pe lista marcatoarelor (15-10)min.20 - Kristiansen ne face din nou viata grea (14-10)min.19 - Aunrcare 'bomba' a Elizei Buceschi, iar Romania se desprinde la 5 goluri (14-9).min.18 - Crina Pintea primeste de la Neagu si marcheaza (13-9).min.18 - Norvegia reduce din diferenta dintr-o aruncare de la 7 metri (12-9).min.17 - Melinda Geiger inscrie si Romania are 4 goluri avans (12-8).min.16 - Inca un gol in contul Laurei Chiper, iar selectionerul Norvegiei cere time-out (11-8).min.15 - Laura Chiper marcheaza la capatul unui contraatac devastator (10-8) . E pentru prima oara cand conducem la doua goluri in acest meci.min.14 - Un nou gol superb marcat de Cristina Neagu (9-8)min.13 - Puternica Bratset prinde mingea pe semicerc si restabileste egalitatea (8-8)min.13 - Eliza Buceschi patrunde excelent si perforeaza poarta norvegiencelor (8-7)min.11 - Contraatac al Norvegiei, iar nationala noastra e prinsa descoperita in defensiva (7-7)min.8 - Din nou Chiper in partea dreapta si preluam din nou conducerea (7-6)min.7 - Gol superb inscris de Cristina Neagu. Ce inceput de meci (6-6)min.7 - Norvegiencele nu pierd timpul si trec din nou in avantaj (5-6)min.6 - Laura Chiper restabileste egalitatea cu o aruncare din partea dreapta (5-5)min.6 - Gol pentru contraatac si Norvegia preia pentru prima oara conducerea (4-5)min.5 - O noua reusita de la 7 metri pentru norvegience (4-4)min.5 - Melinda Geiger scapa din marcaj si inscrie cu o aruncare bine plasata (4-3)min.4 - Un nou gol marcat cu pivotul de Norvegia (3-3)min.4 - Cristina Neagu scutura plasa de la 9 metri (3-2)min.3 - Gol marcat de 7 metri de norvegience (2-2)min.2 - Eliza Buceschi inscrie frumos (2-1)min.1 - Nordicele egaleaza rapid (1-1)min.1 - Cristina Neagu marcheaza de la 7 metri (1-0)ora 20:35 - In celalalt meci al grupei, Germania a invins Cehia cu 30-28 (16-16), ceea ce inseamna ca Romania, Norvegia si Germania au obtinut calificarea in faza urmatoare, ramanand de stabilit doar clasamentul final. Cu o victorie sau un egal, "tricolorele" antrenate de Ambros Martin termina pe primul loc, in timp ce daca pierd coboara pe locul 2.Partida se joaca la Brest si poate fi vizionata in direct la TV pe postul TVR 1.Inaintea acestei partide, Romania are maxim de puncte (4), in timp ce Norvegia are doua puncte.Handbalistele convocate de selectionerul Ambros Martin pentru Europeanul din Franta:Denisa Dedu, Yuliya DumanskaValentina Ardean-Elisei, Cristina FloricaCristina Neagu, Gabriela Perianu, Anca PolocoserEliza Buceschi, Cristina Laslo, Madalina ZamfirescuAna Maria Dragut, Melinda GeigerLaura Chiper, Aneta UdristioiuCrina Pintea, Daniela Ratiu, Raluca Bacaoanu.Campionatul European de handbal feminin din Franta se desfasoara in perioada 29 noiembrie - 16 decembrie 2018.