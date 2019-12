Romania pierde clar duelul cu Rusia dupa o repriza de cosmar

Ziare.

Elevele lui Ambros Martin s-au impus la o diferenta de 9 goluri, scor final 27-18.Prima parte a meciului a fost una foarte disputata si foarte echilibrata, la pauza intrandu-se cu scorul de 10-10.A fost o repriza in care adversarele noastre au inceput mai bine si au reusit sa se distanteze chiar si la cinci goluri, insa pe final fetele noastre au revenit excelent, Neagu egaland la ultima faza.Partea secunda a fost diametral opusa, echipa noastra fiind de nerecunoscut.Desi am inceput bine, cu un gol al Cristinei Neagu, am continuat dezastruos, cu o perioada de peste 10 minute fara gol inscris!Iar cand "tricolorele" iroseau atac dupa atac, rusoaicele marcau la foc automat, astfel ca s-a ajuns pe final la aceasta diferenta de noua goluri.Romania ramane cu zero puncte in grupa principala de la Mondial si jucatoarele noastre mai pot spera doar la calificarea la un turneu preolimpic.Urmatoarele meciuri ale "tricolorelor" vor fi cele cu Suedia, de marti, si cu Japonia, de miercuri, ambele transmise in direct pe site-ul Ziare.com.Min.60 Final de meci si infrangere usturatoare pentru Romania.Min.58 Toata lumea pare ca asteapta finalul partidei.Min.54 Lorena Ostase inscrie, in sfarsit! Romania nu marcase de 10 minute!Min.54 Luam iarasi gol, Romania e la pamant.TIME OUT cerut de Rusia.Min.50 Sunt sapte goluri diferenta si irosim in continuare atac dupa atac.Min.50 Se fac sase goluri diferenta si partida pare decisa.Min.47 Patru goluri diferenta pentru Rusia. Nu reusim sa lovim pe contra si irosim multe atacuri pozitionale.Min.44 Gol Seraficeanu, dar nu reusim sa ne aparam.TIME OUT cerut de Romania.Min.44 Iarasi doua goluri avans pentru rusoaice dupa ce irosim atacuri.Min.41 Egalam la 15 cu un gol inscris din poarta in poarta de Denisa Dedu!Min.41 Gol Neagu de la 7 metri!Min.40 Rusoaicele revin la conducere dupa doua goluri rapide.Min.38 Gol foarte norocos marcat de Florica si conducem din nou! Ce meci!Min.35 Inscrie Anca Polocoser si egalam la 12!Min.35 Ratam iarasi in atac si Rusia conduce din nou.Min.31 Neagu inscrie la primul atac si Romania preia conducerea!Min.31 Incepe repriza secunda!_______________________Min.30 Finalul primei parti.Min.30 GOL, GOL, GOL! Egalam la 10 la ultima actiune din prima repriza!TIME OUT solicitat de Rusia.Min.28 Rateaza mult adversarele noastre, insa nu profitam pentru a egala.Min.24 Uf! Iarasi din poarta in poarta, bara, bara si gol! Am venit la doua goluri de Rusia, scor 10-8.Min.23 Incercam si noi un gol din poarta in poarta, insa Perianu loveste transversala!Min.22 Gol din nou Neagu de la 7 metri si avem dubla superioritate!Min.21 Inscrie Neagu de la 7 metri si ne apropiem de rusoaice.Min.20 Gol Pintea, iar la faza urmatoare Dedu apara excelent!Min.19 Platim pentru greselile din atac si Rusia ajunge la cinci goluri diferenta, scor 9-4.Min.17 Gol Vizitiu, inca suntem in joc.Min.16 Ratam iarasi atacul si luam gol din poarta in poarta, iar Rusia se desprinde.Min.15 Luam gol din 7 metri si Rusia se distanteaza la doua goluri. Ratam mult in atac si apoi luam iarasi gol in poarta goala.TIME OUT solicitat de Romania. Antrenorii nostri le spun fetelor sa fie mai atente in aparare.Min.8 Atacam fara portar, in superioritate numerica, si marcam prin Perianu, insa rusoaicele inscriu imediat in poarta goala.Min.6 Perianu inscrie si ea, iar scorul ramane egal, 2-2. S-a marcat putin in acest debut de partida.Min.3 Reusim sa deschidem scorul prin Neagu, insa rusoaicele egaleaza rapid.Min.1 Incepe partida!INFO: Este primul duel pentru "tricolore" in grupele principale ale acestei editii a Mondialelor.INFO: Romania incepe grupele principale cu zero puncte, dupa infrangerile cu Spania si Muntenegru, astfel ca are mare nevoie de o victorie pentru a pastra sperante in privinta calificarii in semifinale.