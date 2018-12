Romania pierde cu Ungaria si tremura pentru calificarea in semifinalele Campionatului European de handbal feminin

Romania - Ungaria 29-31 (17-17)

29-31 (17-17) a fost scorul intalnirii dintre Romania si Ungaria.Totusi, "tricolorele" sunt calificate in proportie de 99% in careul de asi, fiind nevoie doar ca Germania sa nu invinga Olanda la peste 12 goluri diferenta!Aveam nevoie de o victorie sau un rezultat de egalitate cu Ungaria pentru a ne califica direct in semifinale, insa Romania a fost invinsa, chiar daca a avut un inceput excelent de partida.Fetele pregatite de Ambros Martin conduceau cu 5 goluri diferenta dupa primul sfert de ora, insa ceva s-a stins in jocul nostru odata cu trecerea timpului.Unguroaicele au revenit in forta si, ajutate de interventiile excelente ale portaritei Eva Kiss, au ajuns sa aiba un avantaj de 5 goluri pe tabela cu 10 minute ramase de jucat."Tricolorele" au reintrat insa in joc si au dat senzatia ca pot egala, insa totul s-a naruit cand Cristina Neagu, autoare a 9 goluri, a suferit o accidentare groaznica la genunchiul drept si a fost scoasa cu targa de pe teren si transportata la salvare.Pe final, jucatoarele noastre au continuat sa rateze mult, iar unguroaicele au reusit astfel sa se impuna dupa un joc extrem de echilibrat.Romania pierde, dar are sanse mari sa mearga in semifinale. Singurul scenariu prin care suntem eliminate e unul de-a dreptul SF, Germania avand nevoie de o victorie la peste 12 goluri cu Olanda pentru a lua locul nostru.min.59 - Buceschi arunca peste poarta dintr-o aruncare de la 7 metri.min.58 - Din nou doua goluri diferenta in favoarea Ungariei, cand au mai ramas mai putin de 3 minute pana la finalul jocului.min.57 - Eliza Buceschi puncteaza cu o aruncare suprinzatoare.min.55 - Unguroaicele refac insa repede diferenta de doua goluri.min.55 - Eliza Buceschi inscrie cu emotii de la 7 metri.min.54 - Primim iar gol pe extrema...min.53 - Luam insa gol din nou de pe extrema, iar unguroaicele revin in avantaj.min.53 - Gol superb marcat de Dragut.min.52 - Cristina Neagu e faultat dur de o adversara si sportiva noastra se tine cu mainile de genunchiul drept.min.51 - Cristina Neagu ne aduce din nou la un gol de unguroaice.min.50 - Gol marcat de Ungaria.min.49 - Cristina Neagu se intercaleaza bine si scorul devine 25-26.min.47 - Laslo arunca frumos si venim la doua goluri de maghiare.min.46 - "Tricolorele" puncteaza prin Valentina Ardean-Elisei.min.45 - Ana Maria Dragut arunca frumos si revenim la 4 goluri.min.44 - Gol de pe pivot pentru maghiare.min.43 - Gol inscris de Cristina Neagu.min.42 - Nationala noastra primeste doua goluri in decurs de cateva secunde, iar Ungaria conduce cu 25-20.min.41 - Eliza Buceschi rateaza insa de la 7 metri.min.41 - Cristina Neagu scoate o lovitura de la 7 metri si o eliminare de doua minute in tabara maghiarelor.min.40 - Gol Ungaria si avansul se mareste la 3 goluri!min.40 - Eliminare de doua minute pentru Perianu.min.39 - Gol pe contraatac si Ungaria se desprinde la doua goluri. Martin Ambros solicita un time-out.min.36 - Unguroaicele puncteaza mult prin actiuni individuale, la care fetele noastre n-au gasit insa solutia.min.35 - Gol marcat de Ungaria, insa Laura Chiper egaleaza aproape imediat la 20.min.35 - Inca un gol in contul Crinei Pintea, al 7-lea din 9 aruncari.min.34 - Unguroaicele se descurca insa bine si revin in avantaj.min.34 - Marcam in inferioritate numerica prin Crina Pintea, dupa o pasa a lui Cristina Neagu.min.32 - Gol de la 7 metri si Ungaria preia conducerea.min.32 - Cristina Florica e eliminata doua minute, iar Ungaria va avea o lovitura de la 7 metri.-------------------------------------------min.30 - Neatentie in apararea noastra, iar Ungaria egaleaza la 17 in ultima secunda a primei reprize.min.30 - Eliza Buceschi marcheaza cu ceva noroc.min.30 - Maghiarele restabilesc aproape imediat egalitatea.min.30 - Crina Pintea primeste de la Cristina Neagu si inscrie.min.29 - Ungaria egaleaza la 15 dupa o perioada mai slaba a "tricolorelor".min.26 - Denisa Dedu, surprinsa cu o aruncare de la sold, iar Ungaria se apropie din nou la un gol de Romania.min.26 - Marcam si noi dintr-o lovitura de la 7 metri, prin Eliza Buceschi.min.25 - Gol de la 7 metri inscris de Ungaria.min.24 - Cristina Neagu marcheaza cel de-al 6-lea ei gol in acest meci cu o aruncare in forta.min.24 - Patru jucatoare maghiare se chinuie s-o tina pe Crina Pintea, iar una dintre ele se alege cu o eliminare de doua minute.min.24 - Gol superb pentru Ungaria, iar scorul devine 13-12 in favoarea noastra.min.23 - Maghiarele reduc diferenta pana la doua goluri, dupa un gol marcat de la 7 metri.min.21 - Inca un gol din extrema pentru Ungaria.min.20 - Gol inscris de Cristina Neagu, la limita pre-pasivului.min.19 - Cristina Neagu rateaza o lovitura de la 7 metri.min.18 - Cristina Neagu pune punct seriei pozitive a unguroaicelor.min.17 - Trei goluri la rand marcate de Ungaria.min.16 - Un nou gol inscris de Ungaria din extrema stanga.min.16 - Gol frumos inscris si de Ungaria.min.15 - Aruncare in forta si Cristina Neagu marcheaza un nou gol superb.min.13 - Eliza Buceschi arunca de la sold, iar mingea se duce printre picioarele portaritei maghiare. Time out cerut de selectionerul Ungariei.min.13 - Inscriu si maghiarele cu o aruncare frumoasa de la 9 metri.min.12 - Inca un gol in contul Crinei Pintea, care pare ca se afla intr-o zi de gratie.min.11 - Cristina Neagu transforma lovitura de la 7 metri.min.10 - Cristina Laslo patrunde bine si scoate o lovitura de la 7 metri si o eliminare de doua minute in tabara adversa.min.9 - Un nou gol marcat de unguroaice din extrema stanga.min.9 - Cristina Laslo inscrie pe contraatac.min.8 - Crina Pintea recupereaza si ajunge la 3 goluri marcate in 8 minute.min.8 - Gol rapid reusit de maghiare.min.8 - Verticalizare pe pilot si Crina Pintea inscrie din nou.min.7 - Ungaria puncteaza din extrema stanga.min.5 - Cristina Florica recupereaza dupa o minge trimisa in bara de Cristina Neagu si inscrie.min.5 - Unguroaicele rateaza o noua lovitura de la 7 metri, dar mingea le revine si reusesc sa inscrie.min.4 - Cristina Laslo patrunde excelent si duce scorul la 3-1 in favoarea noastra.min.3 - Marcheaza si maghiarele.min.3 - Crina Pintea primeste de la Cristina Neagu si marcheaza.min.2 - Denisa Dedu apara o lovitura de la 7 metri.min.1 - Cristina Neagu marcheaza primul gol al meciului.Daca nu pierde, Romania avanseaza in semifinalele competitiei. In cazul unei infrangeri, calculele sunt ceva mai complicate si depind de rezultatul meciului dintre Danemarca si Norvegia, programat de la ora 22:00.La TV, partida va fi transmisa in direct de TVR 1 si TVR HD."Tricolorele" se califica in semifinale daca nu pierd confruntarea cu Ungaria.Clasamentul grupei inaintea ultimei etapei: 1. Olanda - 6 puncte, 2. Romania - 6 puncte, 3. Norvegia - 4 puncte, 4. Germania - 4 puncte, 5. Ungaria - 4 puncte, 6. Spania - 0 puncte. Primele doua clasate obtin calificarea in semifinale.Vezi:Campionatul European de handbal feminin are loc in perioada 29 noiembrie - 16 decembrie in Franta.