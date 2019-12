Romania pierde un meci cu final de infarct la Campionatul Mondial de handbal feminin

Ziare.

Tricolorele au pierdut o confruntare pe care au avut-o in mana, scor 27-26.Inceputul de meci a fost foarte greoi pentru echipa noastra, care a avut nevoie de sase minute pentru a marca primul sau gol.Apoi, lucrurile au luat o turnura mai buna, in special datorita faptului ca Neagu si-a intrat in forma si a inceput sa marcheze gol dupa gol.Romania a reusit asadar sa treaca in avantaj, am avut si un avans de doua goluri, dar din cauza impreciziei de la finalizare si a problemelor din defensiva de pe extrema nu am reusit sa ne desprindem.La pauza am condus cu 12-11, in conditiile in care am incheiat prima repriza cu doua jucatoare in plus pe teren.In repriza a doua, fetele noastre au inceput foarte bine si au luat un avans de patru goluri pe tabela.A urmat insa un moment incredibil, in care ne-am prabusit din senin si am luat sapte goluri la rand, iar Muntenegru a condus cu trei goluri.Finalul de meci ne-a adus astfel in situatia de a alerga pentru a reveni pe tabela.Fetele noastre au fost aproape de egalare, dar au fost imprecise la finalizare si au pierdut astfel partida.Dupa rezultatele inregistrate miercuri, Spania si Muntenegru s-au calificat deja in grupa principala.Cum Ungaria are un meci usor cu Senegal astazi, Romania are nevoie de victorie in partida cu Ungaria. Egalul nu este o solutie, in conditiile in care golaverajul este criteriul de departajare si stam slab la acest capitol.Partida dintre Romania si Ungaria va avea loc vineri, de la ora 12:00, in direct pe Ziare.com.59 - Dache inscrie la ultima faza!59 - Muntenegru inscrie si are 27-25. Mai sunt 20 de secunde!59 - Ratam incredibil sansa egalarii prin Udristoiu! Mai sunt 70 de secunde si Muntenegru are atacul!58 - Iuganu inscrie de pe extrema si scorul este 26-25!!! Final de infarct!57 - Dache inscrie si scorul este 26-24!57 - Muntenegru inscrie in inferioritate numerica si are 26-23!54 - Bulatovici inscrie cu o aruncare puternic si Muntenegru are 25-23!54 - Traim din nou! Perianu inscrie si ne apropiem la doar un gol!52 - Dache inscrie dupa o actiune individuala si scorul estte 24-22!52 - Muntenegru inscrie al saptelea gol la rand si scorul devine 24-21!!!51 - Muntenegru marcheaza al saselea gol la rand si are 23-21!50 - Am scos iar portarul si primim gol! Al cincilea la rand! Muntenegru are 22-21!!! Selectionerul Ryde e facut KO de alegerile proaste!49 - Ce prostie putem face! Ryde scoate portarul desi suntem in egalitate numerica, pierdem mingea si luam gol cu poarta goala! Primim si o eliminare de doua minute pentru un fault! Scorul este 21-21!48 - Muntenegru inscrie al treilea gol la rand si scorul devine 21-20!48 - Muntenegrencele pleaca pe contraatac si scorul este 21-19!47 - Muntenegru inscrie si scorul este 21-18.46 - Cristina Neagu inscrie magnific si avem 21-17!!! Avem doua jucatoare eliminate!42 - Muntenegrencele inscriu si ele si scorul este 20-17.41 - Neagu inscrie din 7 metri si avem 20-16! Cristina a marcat jumatate din golurile Romaniei!40 - Neagu trimite o torpila si avem 19-16!!!39 - Muntenegru inscrie din 7 metri prin Rajicevic si scorul este 18-16.39 - Udristoiu marcheaza din nou si avem 18-15!!!38 - Udristoiu inscrie de pe extrema si avem 17-15!37 - Muntenegru marcheaza din nou prin Radicevici, dar important este ca suntem din nou 7 contra 7!36 - Neagu!!! Cristina Neagu marcheaza din nou si avem 16-14!36 - Bulatovici inscrie si scorul este 15-14!35 - Perianu inscrie superb si avem 15-13! Marcam in inferioritate!35 - Muntenegru inscrie din 7 metri si scorul este 14-13! Avem doua jucatoare eliminate pentru ca am gresit o schimbare!33 - Perianu inscrie norocos si avem 14-12!32 - Muntenegru inscrie rapid si scorul este 13-12.32 - Cristina Neagu ia o actiune pe cont propriu si avem 13-1130 - Iuganu inscrie de pe extrema si avem 12-11!30 - Luam gol desi avem doua jucatoare in plus! Scorul este 11-11!29 - Udristoiu inscrie si avem 11-10! Avem doua jucatoare in plus!28 - Despotivici arunca puternic si scorul este 10-10!24 - Neagu inscrie superb si avem 10-9!22 - Luam gol in superioritate numerica, Mehmedovici inscrie pe contraatac.21 - Pintea inscrie din 7 metri!20 - Ratam atacul, iar Muntenegru egaleaza la opt!19 - Radicevici inscrie din 7 metri si scorul devine 8-7.18 - Dache marcheaza pentru Romania si avem 8-6!17 - Ramuosivici inscrie pentru Muntenegru si scorul este 7-6.17 - Cristina Neagu inscrie din nou din 7 metri si avem 7-5!16 - Muntenegru inscrie si conducem doar cu un gol.15 - Cristina Neagu marcheaza din 7 metri si avem 6-4!14 - Cristina Neagu arunca surprinzator si Romania conduce cu 5-4!13 - Muntenegru egaleaza prin Brnovici!13 - Crina Pintea inscrie din 7 metri si conducem cu 4-3!11 - Cristina Neagu marcheaza din nou si scorul este 3-3.9 - Cristina Neagu inscrie din 7 metri si scorul este 3-2 pentru Muntenegru!7 - Bulatovici accelereaza si face 3-1 pentru Muntenegru!6 - Gabi Perianu marcheaza primul gol al Romaniei.5 - Jaukovici trimite din nou sub bara si Muntenegru are 2-0.1 - Jaukovici arunca puternic si deschide scorul!1. Spania 6 puncte (golaveraj 89-61)2. Muntenegru 6 puncte (golaveraj (84-70)3. Romania 4 puncte (golaveraj 67-75)---4. Ungaria 2 puncte (golaveraj 45-55)5. Senegal 0 puncte (golaveraj 69-87)6. Kazahstan 0 puncte (golaveraj 56-91)Primele trei clasate se califica in grupele principale.MIERCURI08:00 Kazahstan - Spania12:00 Ungaria - SenegalVINERI12:00 Romania - Ungaria08:00 Muntenegru - Spania08:00 Senegal - KazahstanPartida este televizata de Digi Sport 1, Telekom Sport si Look Sport.