Romania revine fantastic cu Ungaria si se califica in faza urmatoare a Campionatului Mondial de handbal feminin

"Tricolorele" au fost conduse cu 6 goluri la pauza, insa au facut o repriza secunda incredibila si s-au impus cu 28-27 (10-16).Golul victoriei a fost reusit de Cristina Neagu la ultima faza, dintr-o lovitura de la 7 metri.Fetele antrenate de suedezul Tomas Ryde aveau nevoie de victorie pentru a ajunge in Grupa Principala II, in timp ce maghiarele se califcau si cu un rezultat de egalitate.Cu Cristina Neagu blocata excelent de adversare, Romania a inceput extrem de slab meciul si a fost surclasata in totalitate de Ungaria, care a intrat la pauza cu un avans de 6 goluri.Maghiarele au punctat din toate pozitiile, in timp ce jocul Romaniei a scartait si ne-a dus cu gandul la primul meci de la Mondial, pierdut categoric cu Spania.Repriza secunda a fost, insa, una de vis pentru reprezentativa noastra.Criticat pentru lipsa de reactie la primele meciuri din grupa, Tomas Ryde a facut de aceasta data o mutare care s-a dovedit decisiva: am atacat toata repriza in 7, cu doi pivoti si fara portar. Omologul sau de pe banca adversara n-a gasit o solutie la atacurile tot mai consistente ale romancelor, iar greselile s-au tinut lant in tabara maghiara.Astfel, Cristina Neagu si compania au reusit sa revina cand absolul nimeni nu mai spera, iar, la ultima aruncare, Romania a trecut pentru prima oara in meci in avantaj si a obtinut o calificare de povestit nepotilor.Cea mai buna marcatoare a meciului a fost Cristina Neagu, cu 10 reusite.Vezi: Situatia finala in grupa Romaniei de la Campionatul Mondial de handbal feminin: Ce urmeaza pentru "tricolore" *apasati tasta refresh (F5)/pull down in app. Ziare.com pentru actualizarea paginiimin.60 - GOOOOOOOL ROMANIA! Cristina Neagu inscrie si suntem al 7 secunde de victorie!min.60 - Avem 7 metri cu 10 secunde ramase pana la final.min.60 - Avem atacul cand am intrat in ultimele 30 de secunde din joc!min.59 - Time-out cerut de selectionerul Ungariei.min.59 - EGALAREEEE! Popa inscrie de pe extrema si scorul devine 27-27! Inca un minut de joc.min.58 - Seraficeanu raspunde imediat si avem parte de un final de meci incendiar.min.58 - Gol cu pivotul marcat de unguroaice.min.57 - Ana Maria Popa marcheaza si ne apropiem la doar un gol. Mai sunt 3 minute din meci. Reamintim ca avem nevoie de victorie pentru a ne califica in faza urmatoare.min.56 - Gol frumos marcat de Laura Pristavita.min.55 - Aniko Kovacsics inscrie cu o noua aruncare de mare jucatoare.min.55 - Neagu ne tine in joc cu o noua aruncare superba de la 7 metri.min.54 - Maghiarele se distanteaza la trei goluri cand au mai ramas doar 6 minute din meci.min.52 - Gol Ungaria, insa Ostase reduce imediat din handicap.min.51 - Puncteaza si maghiarele de la 7 metri si refac diferenta de doua goluri.min.50 - Incriem iar de la 7 metri, tot prin Cristina Neagu.min.49 - Aniko Kovacsics inscrie din nou cu o aruncare frumoasa.min.49 - Seraficeanu nu iarta din extrema dreapta. Ce final de meci se anunta!min.48 - Gol frumos marcheaza de maghiare.min.48 - Cristina Neagu inscrie din nou de la 7 metri si diferenta e de doar un gol intre Ungaria si Romania.min.46 - Seraficeanu marcheaza din extrema.min.45 - Ungaria reface diferenta de trei goluri, cu 15 minute ramase pana la finalul meciului.min.45 - Cristina Neagu transforma din nou cu siguranta o lovitura de la 7 metri.min.43 - Gol de la 7 metri pentru Ungaria.min.41 - Neagu inscrie de la 7 metri si suntem la doar doua goluri de egalare.min.40 - Dedu aparata lovitura de la 7 metri executata de Toth.min.40 - Un nou gol in dreptul Crinei Pintea, iar selectionerul Ungariei cere time-out.min.35 - Gol si pentru Crina Pintea si ne apropiem la patru goluri de unguroaice.min.35 - Ana Maria Popa isi trece un nou gol in dreptul sau.min.34 - Gabi Perianu inscrie cu o aruncare de la sold, insa Ungaria raspunde imediat.min.33 - Marcheaza din extrema si maghiarele.min.32 - Ana Maria Popa marcheaza de pe extrema.Vezi si: Scandal la meciul Romania - Ungaria: Ce banner au afisat suporterii maghiari --------------------min.30 - Unguroaicele duc scorul la 16-9.min.29 - Ana Maria Popa inscrie de pe extrema.min.28 - Gol Ungaria si diferenta se mareste la 7 goluri!min.28 - 7 metri pentru maghiare si inca o eliminare in tabara noastra, pentru Seraficeanu. Multe greseli facute de fetele noastre.min.27 - Gol cu pivotul reusit de Ungaria.min.27 - Eliminare in tabara noastra, tot Anca Polocoser.min.26 - Maghiarele profita de o eroare in apararea noastra si duc scorul la 13-8.min.26 - Un nou gol marcat de handbalista noastra in varsta de doar 22 de ani. Ne apropiem la 4 goluri.min.25 - Seraficeanu puncteaza de pe extrema, punand capat astfel unei perioade de 7 minute in care n-am marcat!min.22 - Scorul capata din nou proportii... 12-6 in favoarea Ungariei!min.20 - Maghiarele se distanteaza la 5 goluri, profitand de o eliminare in tabara noastra.min.19 - Ungaria marcheaza din nou de pe extrema.min.19 - Cristina Neagu transforma o aruncare de la 7 metri.min.18 - Maghiarele refac repede diferenta de 4 goluri, la o faza la care apararea noastra a fost neatenta.min.17 - Lorena Ostase inscrie cu noroc si ne apropiem la 3 goluri.min.15 - Inscrie de pe extrema si Ana Maria Popa.min.15 - Un nou gol marcat din extrema de unguroaice.min.14 - Gol marcat de Cristina Neagu, cu o aruncare de la 9 metri.min.11 - Cristina Neagu marcheaza de la 7 metri.min.11 - Inca un gol in contul maghiarelor.Reamintim ca Romania are nevoie de victorie pentru a se califica in faza urmatoare a competitiei. Pentru Ungaria e bun si un rezultat de egalitate, gratie golaverajului superior.min.9 - Tomori duce scorul al 6-1 in favoarea unguroaicelor.min.8 - Marcam in sfarsit un gol, prin Gabriela Perianu.min.7 - Inceput dezastruos de meci pentru Romania, condusa cu 5-0 de Ungaria, care are 5 goluri din 5 aruncari.min.6 - Ungaria inscrie de la 7 metri, iar selectionerul Romaniei solicita un time-out.min.4 - "Tricolorele" n-au gasit inca drumul spre gol, in timp ce Ungaria se desprinde deja la 3-0.min.3 - 2-0 pentru Ungaria.min.2 - Maghiarele deschid scorul.Partida e televizata de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si Look Plus.Pentru a merge in faza urmatoare, "tricolorele" au doar varianta victoriei, in timp ce unguroaicele obtin calificarea si cu un rezultat de egalitate, avand golaveraj superior.Campionatul Mondial de handbal feminin se desfasoara in Japonia, in perioada 30 noiembrie - 15 decembrie.