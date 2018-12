Romania s-a calificat dramatic in semifinalele Europeanului de handbal feminin: Situatia finala in grupa si adversara din penultimul act

Olanda - Germania 27-21 (13-11)

In cazul in care Olanda castiga sau termina la egalitate meciul cu Germania, batavele castiga grupa, iar Romania termina pe locul doi;

In cazul in care Olanda pierde meciul cu Germania la o diferenta sub 12 goluri, Norvegia castiga grupa, iar Romania termina pe locul doi;

In cazul in care Olanda pierde meciul cu Germania la peste 12 goluri diferenta, atunci Norvegia castiga grupa, iar Germania termina pe locul secund.

Dupa ce au pierdut cu Ungaria, "tricolorele" au obtinut calificarea matematica in careul de asi dupa terminarea ultimei partide din Grupa Principala II, dintre Olanda si Germania.Olanda s-a impus cu 27-21 (13-11) si a incheiat pe primul loc in clasamentul Grupei Principale II, in timp ce Romania avanseaza mai departe de pe pozitia secunda.Fetele noastre au obtinut aceasta calificare gratie golaverajului superior cu un singur gol Norvegiei!1. Romania 2 jocuri - 2 puncte (60-54 golaveraj)2. Norvegia 2 jocuri - 2 puncte (61-56 golaveraj)3. Ungaria 2 jocuri - 2 puncte (56-67 golaveraj)1. Olanda - 8 puncte2. Romania - 6 puncte-----------------------3. Norvegia - 6 puncte-----------------------4. Ungaria - 6 puncte5. Germania - 4 puncte6. Spania - 0 puncteAmbele partide vor fi transmise in direct de site-ul Ziare.com.min.60 - Olanda castiga si castiga Grupa Principala II, in timp ce Romania avanseaza in semifinale de pe pozitia a doua.min.55 - Mai sunt 5 minute din joc, iar Olanda conduce cu 5 goluri, scor 24-19.min.45 - Cu un sfert de ora ramas pana la final, Olanda continua sa mentina un avans de trei goluri, scor 18-15.min.38 - Olanda continua sa se mentina in avantaj, scor 16-13, dar meciul e echilibrat.min.30 - La pauza, Olanda are un avans de doua goluri, scor 13-11.min.24 - Jocul continua sa fie la discretia batavelor.min.10 - Olanda controleaza acest start de meci si e foarte greu de crezut ca Germania are forta sa castige la peste 12 goluri.ora 22:00 - A inceput partida.Pentru a merge semifinale, Romaniei are nevoie ca Germania SA NU invinga Olanda la o diferenta mai mare de 12 goluri!Daca ajunge in semifinale, nationala noastra va intalni castigatoarea Grupei Principale I, Rusia, intr-o partida programata vineri seara, de la ora 18:30 - ora Romaniei, la Paris.Clasamentul Grupei Principale II inainte acestui meci:1. Norvegia 5 meciuri - 6 puncte (155-131)2. Romania 5 meciuri - 6 puncte (140-132)-----------------------------3. Olanda 4 meciuri - 6 puncte (101-105)4. Ungaria 5 meciuri - 6 puncte (139-146)5. Germania 4 meciuri - 4 puncte (111-110)6. Spania 5 meciuri - 0 puncte (127-149)1) punctele2) rezultatele directe3) golaverajulSemifinalele Campionatului European de handbal feminin se vor juca vineri, in timp ce finalele vor avea loc duminica.I.G.