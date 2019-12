Romania se chinuie cu Kazahstan la Campionatul Mondial de handbal feminin

Romania - Kazahstan 22-20 (14-11)

Fara Cristina Neagu, menajata in vederea meciurilor cu Muntenegru si Ungaria, "tricolorele" au invins modesta nationala asiatica la doar doua goluri diferenta, scor 22-20 (14-11).Invinsa la 14 goluri diferenta de Ungaria si la 9 goluri diferenta de Muntenegru, asiaticele au fost la un pas sa produca surpria turneului contra unei reprezentative a Romaniei lipsita de idei.Kazahstan s-a apropiat la doar un gol pe final si a avut chiar sansa sa egaleze cand mai era doar un minut de jucat.Selectionata pregatita de Tomas Ryde a resimtit din plin lipsa Cristinei Neagu si doar valoarea individuala ne-a salvat de la o rusine istorica.Pentru "tricolore" urmeaza doua confruntari de foc, decisive pentru calificarea in faza urmatoare, cu Muntenegru (miercuri, de la ora 8) si Ungaria (vineri, de la ora 12).Vezi: Romania, la Mondialul de handbal feminin: Rezultatele din grupa noastra, clasamentul si programul Romania invinge neasteptat de greu Kazahstanul!min.59 - Dache marcheaza si risipeste emotiile pe acest final de meci. Absolut dezamagitoare prestatia "tricolorelor"...min.57 - Gol de la 7 metri pentru Kazahstan.min.56 - Romania marcheaza dupa aproape 10 minute, prin Dache.min.56 - Asiaticele se apropie din nou la un gol.min.55 - Kazahstan marcheaza, iar diferenta e de doar doua goluri.min.54 - Cu 6 minute ramase pana la final, Romania are doar 3 goluri peste modesta reprezentativa a Kazahstanului.min.46 - Gol marcat de Ana Maria Popa.min.45 - Aneta Udristioiu duce scorul la 19-16.min.44 - Udristoiu finalieaza un contraatac si avem din trei goluri in fata.min.43 - Crina Pintea inscrie de la 7 metri.min.42 - Kazahstan vine la doar un gol, iar selectionerul Romaniei cere time-out.min.41 - Kazahstan marcheaza si diferenta se reduce la doua goluri. Dezamagitor jocul reprezentativei noastre.min.38 - Asiaticele se apropie din nou la trei goluri.min.36 - Capitanul Kazahstanului fructifica un contraatac.min.33 - Un nou superb marcat de Romania, de data aceasta prin Zamfirescu.min.32 - Ana Maria Popa inscrie frumos de pe extrem.min.29 - Gol superb la vinclu marcat de Patricia Vizitiu.min.28 - Marcheaza Laura Pristavita.min.27 - Vizitiu rateaza de la 7 metri.min.25 - Trei goluri la rand in dreptul jucatoarelor din Kazahstan, in timp ce Romania va juca in inferioritate numerica timp de doua minute.min.24 - Reusita de la distanta pentru asiatice, iar diferenta se reduce la trei goluri.min.23 - Gol de pe extrema pentru Kazahstan.min.22 - Vizitiu reface diferenta de cinci goluri.min.22 - Inca un gol pentru asiatice, care reduc la patru goluri diferenta de pe tabela de marcaj.min.21 - Kaahstan inscrie pe un contraatac.min.20 - Sonia Seraficeanu ajunge la trei goluri marcate consecutiv pentru reprezentativa noastra.min.19 - Seraficeanu puncteaza din extrem si ajungem la 10 goluri marcate.min.19 - Gol cu piviotul pentru Kazahstan.min.18 - Sonia Seraficeanu puncteaza pe un contraatac.min.17 - Marcheaza asiaticele, insa imediat raspunde Vizitiu cu o aruncare in forta.min.16 - Crina Pintea se descurca excelent pe semicerc si duce scorul la 7-3.min.16 - Gol spectaculos inscris de Kazahstan.min.14 - Aneta Udristoiu isi trece si ea numele pe lista marcatoarelor.min.13 - Perianu duce scorul la 5-2 in favoarea "tricolorelor".min.9 - 3 din 3 pentru Crina Pintea.min.8 - Kazahstan reduce din diferenta in acest debut de meci in care fetele noastre nu par foarte concentrate.Cristina Neagu nu joaca in acest inceput de meci, fiind cel mai probabil odihnita in vederea meciurilor cu Muntenegru, de maine, si Ungaria, de vineri.min.5 - Crina Pintea ajunge la doua goluri marcate in acest start de meci.min.5 - Gol norocos pentru asiatice, iar scorul devine 2-1 in favoarea noastra.min.3 - Perianu inscrie de la 7 metri.min.2 - Pintea marcheaza primul gol al meciului.La TV, intalnirea poate fi urmarita in direct pe posturile Digi Sport 1, Telekom Sport 1 si Look Plus.In primele doua meciuri, Romania a fost invinsa categoric de Spania (scor 16-31) si a castigat cu Senegal (scor 29-24). De partea cealalta, Kazahstan a pierdut cu Ungaria (scor 15-39) si Muntenegru (scor 21-30).Campionatul Mondial de handbal feminin are loc in Japonia, in perioada 30 noiembrie - 15 decembrie.