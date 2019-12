Romania si-a aflat a doua adversara din turneul preolimpic

Ziare.

"Tricolorele" vor infrunta reprezentativa Muntenegrului, cea care a reusit sa invinga Serbia si sa incheie pe locul 5 in clasamentul final al Mondialului din Japonia.Asa cum ne asteptam, Romania nu va avea o viata usoara in drumul spre Olimpiada, Muntenegrul fiind o formatie de top.Cele doua echipe s-au intalnit de mai multe ori, ultima data chiar in grupele preliminare de la Mondiale, muntenegrencele reusind sa se impuna cu scorul de 27-26.De asemenea, Romania a infruntat Muntenegru in ultimele doua turnee preolimpice pe care le-a jucat, in 2012 si 2016.Duminica ne vom afla si ultima adversara din acest turneu, aceasta fiind invinsa din finala mica a Campionatului Mondial din Japonia.Pe langa Romania si Muntenegru, din grupa a 3-a a turneului preolimpic mai face parte si Coreea de Nord.M.D.