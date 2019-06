Romania si-a aflat adversarele de la Campionatul Mondial de handbal feminin

Ziare.

Romania a fost repartizata in Grupa C, alaturi de Ungaria, Muntenegru, Spania, Senegal si Kazahstan.Primele trei clasate vor ajunge in cele doua grupe principale.Olanda, Norvegia, Serbia, Slovenia, Angola, Cuba;Franta, Danemarca, Germania, Coreea de Sud, Brazilia, Australia;Rusia, Suedia, Japonia, China, Argentina, Republica Democrata Congo.Campionatul Mondial de handbal feminin va avea loc intre 30 noiembrie si 15 decembrie, iar meciurile Romaniei vor fi transmise in direct de Ziare.com.La precedenta editie, in 2017, Romania a fost invinsa in optimile de finala de Cehia.C.S.