Romania si-a aflat cea de-a treia adversara de la turneul preolimpic

Thailanda a fost desemnata a patra echipa de la acest turneu de calificare la JO 2020, dupa ce China s-a retras, iar Hong Kong-ul a declinat invitatia IHF.Initial, Coreea de Nord trebuia sa fie reprezentanta Asiei la turneul din Muntenegru, dar aceasta s-a retras, apoi a fost nominalizata echipa Kazahstanului, insa aceasta a fost mutata in turneul preolimpic din Ungaria (alaturi de Rusia, Serbia si Ungaria), dupa retragerea Chinei.Thailanda s-a clasat pe locul 6 in turneul asiatic de calificare la JO 2020, cu infrangeri pe linie in fata celorlalte participante: Coreea de Sud, China, Coreea de Nord, Kazahstan si Hong Kong.Turneele preolimpice vor avea loc in perioada 20-22 martie.Primele doua clasate la fiecare turneu isi asigura participarea la Jocurile Olimpice Tokyo 2020.