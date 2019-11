Romania, umilita de Spania in primul meci de la Mondialul de handbal

Romania - Spania 16-31

Ibericele s-au impus cu un categoric 31-16 la capatul unei partide in care Romania practic nu a contat.Partida disputata in Kumamoto Prefectural Gymnasium a inceput slab pentru noi, adversarele reusind sa inscrie de trei ori consecutiv la 7 metri si oferindu-ne parca o avanpremiera a cascadei de erori ce urmau sa fie comise de romance.Fara jucatoarele de la Corona Brasov, implicate intr-un scandal de dopaj, si cu o Cristina Neagu departe de forma oprima, Romania a incercat si a reusit cat de cat sa tina aproape in prima jumatate a primei reprize, pentru ca totul sa se naruie pe final.Spania a intrat la pauza cu un avans de sapte goluri, iar in repriza a doua am asistat la un adevarat macel pe fondul utilizarii in tabara romana a jucatoarelor de rezerva."Tricolorele" au gresit foarte mult in aparare, primind eliminari dupa eliminari, iar atacul a fost inca si mai prost, cu o multime de suturi ratate.In aceste conditii, accederea in grupele principale de la Campionatul Mondial pare un vis frumos, mai ales ca din Grupa C pare ca doar Kazahstanul nu ne va pune probleme deosebite.Min.60 Polocoser incheie meciul cu un gol. Final de partida, final de cosmar.Min.58 Gol pentru Polocoser, dar e mult prea tarziu.Min.57 Nici macar de la 7 metri nu reusim sa inscriem...Min.53 Este 28-14, Spania ne calca in picioare.Min.52 Avem 14 goluri din 32 de aruncari, atat de mult au ratat romancele! De asemenea, 7 eliminari de doua minute am "strans" in acest meci.Min.49 Polocoser marcheaza pentru Romania. Antrenorii incep sa ruleze tot lotul, semn ca meciul e pierdut.Min.44 Inscrie Pintea de la 7 metri!Min.43 Gol Neagu, insa e clar ca cea mai buna jucatoare a noastra nu poate trage echipa dupa ea.Min.42 Dezastru pentru "tricolore", care ajung la 11 goluri in spatele adversarelor.Min.39 Si am ajuns la 10 goluri diferenta in partida. Ratam incredibil in atac.Min.36 E incredibil cat de mult pot gresi jucatoarele Romaniei. Spania se desprinde la 9 goluri.Min.34 Luam iarasi gol din poarta in poarta si Spania se distanteaza la 8 goluri!Min.32 Pristavita inscrie pentru noi si reduce din diferenta.Min.31 Incepe partea secunda cu Romania in atac.______________Min.30 Incheiem prima repriza in genunchi, Spania avand sapte goluri avantaj la pauza!Min.28 Suntem in dubla inferioritate si primim gol dupa gol.Min.27 Gresim enorm de mult si Spania ajunge la 5 goluri diferenta, scor 13-8.Min.25 Se distanteaza din nou ibericele la patru goluri pe acest final de repriza.TIME OUT cerut de Spania. Secundul Buceschi le spune fetelor ca nu utilizam suficient banda dreapta.Min.21 Neagu puncteaza de la 7 metri si ajungem la doua goluri de Spania, scor 10-8.Min.20 Inscrie si Perianu si incepem sa miscam in aparare, acolo unde Dumanska pare in zi excelenta.Min.18 Popa marcheaza pentru noi.Min.17 Al doilea gol consecutiv din poarta in poarta!Min.16 Gol din poarta in poarta pentru iberice si diferenta ajunge la 4 goluri, scor 9-5.Min.14 Neagu arunca de la distanta si inscrie!TIME OUT cerut de selectionerul Romaniei. Ryde le cere jucatoarelor sa ramana linistite si sa respecte planul de joc.Min.11 GOL NEAGU! Romania revine.Min.11 Jucam prost in aceste prime minute si Spania se distanteaza din nou la 3 goluri.Min.7 GOL ROMANIA! Inca un gol pentru Pintea.Min.5 GOL ROMANIA! Neagu puncteaza de la 7 metri!Min.4 GOL ROMANIA! Pintea sparge gheata pentru noi!Min.4 Vine si al treilea gol consecutiv din 7 metri.Min.3 Ibericele inscriu de doua ori de la 7 metri!Min.1 Incepe partida cu Spania in atac!10:57 - Jucatoarele noastre canta toate imnul national!10:55 - Sunt in sala cele doua formatii.INFO: Jocul se desfasoara in Kumamoto Prefectural Gymnasium, o sala inaugurata in iunie 1982.INFO: Urmatoarele partide al nationalei noastre sunt cele cu Senegal (1 decembrie), Kazahstan (3 decembrie), Muntenegru (4 decembrie) si Ungaria (6 decembrie).INFO: La TV, meciul poate fi urmarit pe posturile Digisport, Telekomsport, Look.