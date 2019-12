Rusoaicele nu dau nicio sansa Romaniei inaintea meciului de la Mondialul de handbal feminin

Ziare.

com

Handbalista Daria Dmitrieva spune ca Romania nu reprezinta un pericol pentru Rusia in aceasta partida."Spania este cel mai tare adversar, indiscutabil. Romania si Muntenegru nu ne pot surprinde, dar Spania ar putea veni cu ceva nou, are un joc care ne poate pune probleme", a spus Daria Dmitrieva inaintea meciului cu Romania.Romania va intalni Rusia in primul meci din Grupa Principala II duminica, de la ora 8:00.Apoi urmeaza meciul de marti cu Suedia, de la ora 13:30, urmand ca in ultima partida din grupa sa intalnim Japonia, de la ora 11:00.Toate meciurile nationalei Romaniei vor fi transmise in direct de site-ul Ziare.com.1. Spania 4p2. Rusia 4p-----------------3. Muntenegru 2p4. Suedia 2p5. Romania 0p6. Japonia 0p*Primele doua clasate vor merge in semifinale.C.S.