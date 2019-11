Scandal de dopaj la lotul national de handbal feminin, cu scurt timp inainte de startul Campionatului Mondial

Ziare.

com

Agentia Nationala Antidoping suspecteaza ca Bianca Bazaliu (22 de ani), Cristina Laslo (22 de ani) si Daria Bucur (20 de ani) au apelat la terapia cu laser intravenos, interzisa de WADA. In aceeasi situatie se afla si celelalte jucatoare de la Corona Brasov.Federatia Romana de Handbal a fost deja informata, iar selectionerul Tomas Ryde intentioneaza sa le scoata din lot pe cele trei, conform Fanatik Sursa citata scrie ca Ryde ar vrea sa le aduca in locul lor pe Elena Dache, Patricia Vizitiu si Laura Moisa.Romania va intalni in faza grupelor de la turneul final Ungaria, Spania, Muntenegru, Senegal si Kazahstan.Campionatul Mondial de handbal feminin va incepe pe 30 noiembrie.C.S.