Scandal la meciul Romania - Ungaria: Ce banner au afisat suporterii maghiari

Fanii Ungariei au afisat un banner urias, pe care era trecuta data semnarii Tratatului de la Trianon, 4 iunie 1920, urmat de textul: "Totul inapoi!", scrie Gazeta Sporturilor Suporterii romani le-au cerut organizatorilor sa-l indeparteze, insa japonezii au avut parte de rezistenta din partea maghiarilor.S-a ajuns chiar la tipete si scandari violente, mai noteaza sursa citata.Apoi, in timpul intonarii imnului "Desteapta-te romane", suporterii maghiari s-au intors cu spatele.Tratatul de la Trianon a fost semnat la data de 4 iunie 1920 intre Puterile Aliate, invingatoare in Primul Razboi Mondial, si Ungaria, in calitate de stat succesor al Imperiului Austro-Ungar, stat invins in Primul Razboi Mondial.A fost semnat pentru a stabili frontierele noului stat Ungaria cu vecinii sai: Austria, Regatul Sarbilor, Croatilor si Slovenilor (stat devenit ulterior Iugoslavia), Romania si Cehoslovacia.