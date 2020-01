Selectioner nou pentru nationala feminina de handbal a Romaniei: Iata cine ii ia locul lui Ryde

Ziare.

Burcea a fost unul dintre cei mai aprigi contestatari ai tehnicianului nordic si va avea ca obiectiv calificarea Romaniei la Jocurile Olimpice.Acesta ar urma sa fie numit oficial in cursul zilei de joi.Burcea va figura in acte antrenor secund, asta pentru ca el nu detine licenta Master Coach, necesara pentru a fi selectioner."Bogdan Burcea a fost votat in Comisia Tehnica si va fi in proportie de 99% viitorul selectioner al Romaniei. Mai sunt cateva detalii de pus la punct si, bineinteles, votul din Consiliul de Administratie de maine, dar nu cred ca vor fi probleme.Detaliile ramase de pus la punct tin de staff-ul domnului Burcea. El va avea un antrenor secund care sa aiba licenta Master Coach, pentru a rezolva si aceasta situatie", a declarat presedintele Federatiei Romane de Handbal, Alexandru Dedu, pentru Fanatik In sedinta in care s-a luat decizia demiterii lui Ryde, Burcea a fost unul dintre cei mai vocali contestatari.Mai mult, dupa acea sedinta el a refuzat sa preia reprezentativa "tricolora", sustinand ca nu a venit momentul sau.