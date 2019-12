Selectionerul Romaniei, dupa umilinta cu Japonia: "Felicitari echipei Romaniei pentru acest turneu"

Ziare.

com

Tehnicianul suedez se declara multumit de prestatia "tricolorelor" la acest turneu final si spune ca mai mult nu se putea."Felicitari echipei Romaniei pentru acest turneu. Am fost intr-o situatie dificila cand am inceput turneul, am avut accidentari si alte probleme, dar am supravietuit. Suntem fericiti ca am reusit sa ajungem in grupele principale. In ceea ce priveste echipa Japoniei, sa jucam impotriva lor astazi a fost fantastic. Au jucat foarte bine, au viteza mare in joc si calitati tehnice foarte bune. Felicitari echipei Japoniei, a fost fantastica!Faptul ca a trebuit sa lasam patru jucatoare acasa, in Romania, din cauza scandalului de dopaj de la Brasov, a afectat foarte mult echipa si a creat un mare sentiment de tristete in cadrul grupului. Intotdeauna mai avem si accidentari in timpul unui astfel de turneu, deci in final ne-a fost foarte dificil. Cred ca am jucat fara opt jucatoare astazi.Apreciez ceea ce au reusit jucatoarele noi, Patricia Vizitiu, Elena Dache si Anca Polocoser, care au ajuns la echipa cu o zi inainte sa plecam spre Japonia. Din acest punct de vedere, sunt foarte mandru sa fiu antrenorul nationalei Romaniei, pentru faptul ca am reusit sa ajungem in grupele principale si pentru felul in care am incercat sa jucam. Nu am avut nicio sansa in fata Rusiei, nu am avut nicio sansa astazi, dar, per total, le-am oferit jucatoarelor tinere o experienta foarte buna", a declarat Ryde, potrivit Telekom Sport 12 e locul pe care Romania a incheiat Campionatul Mondial de handbal feminin , dupa ce a inregistrat urmatoarele rezultate:16-31 cu Spania;29-24 cu Senegal;22-20 cu Kazahstan;26-27 cu Muntenegru;28-27 cu Ungaria;18-27 cu Rusia;22-34 cu Suedia;20-37 cu Japonia.La editia precedenta, Romania a terminat pe locul 10.