Selectionerul Ungariei a rabufnit dupa infrangerea cu Romania: "Ce-au facut a fost rusinos"

Antrenorul danez, aflat pe banca lui CSM Bucuresti in sezonul 2015/2016, considera ca arbitrajul "a fost rusinos".Totusi, Kim Rasmussen spune ca vina cea mai mare pentru acest esec ii apartine lui."Felicitari echipei Romaniei! Sunt foarte dezamagit de mine. Sunt dezamagit ca n-am obtinut macar rezultatul de egalitate. Ce au facut arbitrii in ultimele 10 minute a fost rusinos. Am simtit ca a fost ceva personal impotriva mea. Sunt extrem de dezamagit ca s-a ajuns la acest nivel, dar de mine sunt cel mai dezamagit", a spus Kim Rasmussen, potrivit Telekom Sport "Atunci cand joci 7 contra 6 un spatiu ramane intotdeauna si este greu sa o tii pe Cristin Neagu. Jocul 7 contra 6 a fost bun pentru Romania, a fost un avantaj pentru ele. Am avut 3 goluri pana in finalul jocului si pot sa spun ca meciul acesta este cea mai mare dezamagire din cariera mea de antrenor. Imi pare foarte rau pentru fete ca n-am fost mai bun pentru ele in aceasta zi. Exista suisuri si coborasuri, dar astazi nu m-a ridicat la nivelul. Daca vrei sa vezi un arbitraj prost, uita-te inca o data la acest meci", a adaugat acesta.Romania s-a calificat, vineri, in faza urmatoare a Campionatului Mondial de handbal feminin, dupa o revenire senzationala in meciul cu Ungaria."Tricolorele" au fost conduse cu 6 goluri la pauza, insa au facut o repriza secunda incredibila si s-au impus cu 28-27 (10-16).Golul victoriei a fost reusit de Cristina Neagu la ultima faza, dintr-o lovitura de la 7 metri.Vezi si: Situatia finala in grupa Romaniei de la Campionatul Mondial de handbal feminin: Ce urmeaza pentru "tricolore"